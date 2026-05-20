Ce anunț a făcut Adrian Minune despre divorț, după ce a fost văzut alături de „soacra” lui Bogdan de la Ploiești: „Păi cum...”

Imaginile cu Adrian Minune și „soacra” lui Bogdan de la Ploiești au făcut furori în mediul online. Sărutul dintre cei doi a generat o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. La scurt timp de la apariția videoclipului pe rețelele sociale, artistul de manele a făcut un anunț important despre divorț.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adrian Minune trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cati Simionescu. Cei doi sunt împreună de mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii minunați: două fete și un băiat.

Deși au avut parte de neînțelegeri și pauze în căsnicie, artistul de manele și soția lui nu au renunțat niciodată la familia pe care și-au construit-o. Au rămas împreună atât la bine cât și la greu.

Recent, Adrian Minune a intrat în atenția presei și a fanilor după ce s-a lăsat filmat în ipostaze uluitoare cu „soacra” lui Bogdan de la Ploiești. Manelistul a fost surprins în timp ce se săruta cu o altă femeie.

Imaginile au stârnit un val de reacții. Unii fani au dezvăluit că între cei doi există o relație puternică de prietenie, în timp ce alții au speculat că artistul are o aventură cu mama Vanessei. Un lucru este cert, videoclipul controversat a fost foarte discutat pe rețelele sociale.

Ce spune Adrian Minune despre divorțul de Cati Simionescu

Adrian Minune nu a rămas indiferent situației delicate în care a fost pus. Manelistul nu a stat prea mult pe gânduri și a vorbit despre divorț. Acesta a dat de înțeles că nu se pune problema de o despărțire de mama copiilor săi.

„Păi cum să divorțez, dacă eu, oricum, fac ce vreau? Ce să fac mai mult decât… ‘Cati, vezi că am plecat la treabă’. Mă duc la treabă, vin acasă”, a fost reacția cântărețului de manele, potrivit cancan.ro.

De-a lungul timpului, Adrian Minune a fost văzut în compania mai multor doamne și domnișoare. De asemenea, au existat și o mulțime de zvonuri în privința relației cu soția lui, Cati Simonescu, însă aceste tentații nu i-au afectat niciodată căsnicia.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ținut companie în acea seară. Soția mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărți vreodată.

Îmi iubesc prea mult soția și copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume și pentru asta le mulțumesc copiilor mei”, au fost dezvăluirile făcut de Adrian Minune, în urmă cu câțiva ani, după ce fusese surprins alături de o altă femeie, conform sursei citate mai sus.