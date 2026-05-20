Ianca Simion, tânără absolventă. Ce facultate a terminat fiica lui Răzvan Simion și de ce a lipsit tatăl ei în ziua absolvirii

Ianca Simion este o tânără absolventă. Fiica lui Răzvan Simion a terminat Facultatea și a publicat imagini de la ceremonia de absolvire.

Ianca Simion este absolventă a Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. La ceremonia de absolvire, Ianca Simion i-a avut alături pe mama și pe fratele ei. Tânăra de 21 de ani a radiat în ziua în care a absolvit Facultatea și a primit o mulțime de felicitări.

Ce Facultate a absolvit Ianca Simion și cum a arătat la ceremonia de absolvire

Chiar dacă în ultimul an de liceu Ianca Simion se gândea să studieze în străinătate, în cele din urmă a ales să rămână la Timișoara și a studiat Științe ale Guvernării și Comunicării. Răzvan Simion nu a putut fi prezent la Timișoara, deoarece a prezentat evenimentul care a marcat 700 de ani de la atestarea documentară a orașului Sighetul Marmației, însă cu siguranță a fost cu sufletul alături de fiica sa.

„Am avut onoarea să prezint la 700 de ani de la atestarea documentară a orașului Sighetul Marmației, Orchestra Opera Națională București, cu peste 70 de muzicieni și cu Daniel Jinga la pupitru, ce a adus sonoritățile tradiționale maramureșene într-o zonă simfonică spectaculoasă. De la forța Rapsodiei Române până la emoția Suitei Transilvane, totul a avut amplitudinea unui eveniment construit cu gust, nu doar cu efort. Mă bucură tot mai mult genul acesta de proiecte. Evenimente care ies din tiparul clasic al „zilelor de oraș”, a scris Răzvan Simion pe Instagram, pe 17 mai.

Ianca Simion a dezvăluit de ce a simțit nevoia să meargă la terapie

Ianca a decis de curând să își deschidă sufletul și să vorbească despre o parte a ei pe care nu o arată în mediul online.

Ianca a dezvăluit că a avut nevoie de psihoterapie din cauza faptului că se confrunta cu niște probleme. Fiica lui Răzvan Simion a mărturisit că suferă de atacuri de panică destul de grave și de anxietate.

Atunci când a simțit că toate simptomele o copleșesc, Ianca a decis să meargă la terapie și astfel a învățat cum să își transforme sensibilitatea în creativitate. Cu ajutorul sfaturilor primite în terapie, Ianca Simion a reușit să își găsească echilibrul, iar acum se consideră norocoasă pentru că a reușit să depășească perioadele de cumpănă din viața ei.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea. Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol”, a declarat fiica lui Răzvan Simion.

Ea a recunoscut că mulți tineri de vârsta ei sunt prinși în această capcană a faptului că trebuie să arate perfect și să trăiască o viață perfectă din cauza expunerii constante la rețelele sociale. Pe social media, viețile tuturor utilizatorilor par perfecte și asta are un impact major asupra sănătății mintale a tinerilor din zilele noastre.

„Odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung, și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a mai explicat Ianca Simion.

Fiica prezentatorului TV a mai explicat și cum o afectează pe ea tendința perfecționistă pe care o are, care îi știrbește creativitatea și spontaneitatea.

„Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare”, a mai adăugat fiica lui Răzvan Simion.

Print terapia pe care o face, Iaca își dorește să învețe să fie mai relaxată și mai creativă pentru a se bucura din plin de pasiunile ei.