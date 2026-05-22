Rezultate Loto, 21 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 25,65 milioane de lei la tragerile de duminică, 24 mai

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 25,65 milioane de lei (peste 4,98 milioane de euro) la tragerile de duminică, 24 mai 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 21 mai 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 11:35 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 11:38
Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 25,65 milioane de lei la tragerile de duminică, 24 mai | Profimedia
În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Duminică, 24 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 mai, Loteria Română a acordat 22.264 de câștiguri în valoare totală de peste 1,95 milioane de lei, anunță Loteria Română, potrivit loto.ro.

Report cumulat la Noroc de peste 1,30 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,65 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,85 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,03 milioane de lei (peste 387.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 137.400 de lei (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 561.800 de lei (peste 107.100 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 43.200 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 226.900 de lei (peste 43.200 de euro).

Reprezentanții Loteriei Române au precizat că la tragerea Joker de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 227.459,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Piatra Neamț.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 96.606,32 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din București, sector 6, iar celelalte două online pe bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

Rezultate Loto 21 mai 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de pe 21 mai, în rândurile următoare.

Rezultate Loto la Joker, 21 mai 2026: 45, 2, 15, 7, 20, +13

Rezultate Loto la Noroc Plus, 21 mai 2026: 3, 2, 1, 7, 0, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, 21 mai 2026: 9, 38, 28, 20, 39, 19

Rezultate Loto la Super Noroc, 21 mai 2026: 7, 5, 7, 3, 8, 8

Rezultate Loto la Noroc, 21 mai 2026: 4, 0, 5, 5, 0, 0, 1

Rezultate la Loto 6 din 49, 21 mai 2026: 18, 45, 17, 21, 42, 27

bile colorate loto si o femeie in sacou rosu

