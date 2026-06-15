Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Trecerea de la grădiniță la școală reprezintă o etapă plină de provocări, emoții și schimbări majore, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Andreea Deaconescu, specialist în educație, explică cum putem gestiona această tranziție într-un mod armonios și cum îi ajutăm pe cei mici să se adapteze la noul program, la regulile clasei și la noile responsabilități.

Luni, 15.06.2026, 10:37