Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început
Logo show

Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Trecerea de la grădiniță la școală reprezintă o etapă plină de provocări, emoții și schimbări majore, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Andreea Deaconescu, specialist în educație, explică cum putem gestiona această tranziție într-un mod armonios și cum îi ajutăm pe cei mici să se adapteze la noul program, la regulile clasei și la noile responsabilități.
Luni, 15.06.2026, 10:37
x
Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Logo show Luni, 15.06.2026, 10:01 Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:11 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:08 Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:53 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:49 Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 07:00 Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 06:00 Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 05:00 Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 04:00 Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 03:00 Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 02:00 Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia

Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia

Luni, 15.06.2026, 00:00
x