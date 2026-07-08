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Super Neatza. World Cup News 2026: Argentina - Egipt 3-2, Elveția - Columbia 0-0 (4-3)

Ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Miercuri, 08.07.2026, 09:35
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Super Neatza. Organizarea bagajului. Metode atractive şi pentru copii

Super Neatza. Organizarea bagajului. Metode atractive şi pentru copii

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 11:06 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Maria Popa, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Maria Popa, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:47 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:44 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Loredana Știrbescu, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Loredana Știrbescu, candidata zilei

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 10:38 Super Neatza. De ce ne doare în gât vara! Explicațiile medicului

Super Neatza. De ce ne doare în gât vara! Explicațiile medicului

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:44 Super Neatza. La mulți ani, Andrei!

Super Neatza. La mulți ani, Andrei!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:40 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Purtăm discuții care aduc în atenție situații din trecut

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Purtăm discuții care aduc în atenție situații din trecut

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:37 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă în mare parte din țară

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă în mare parte din țară

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 09:26 Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia

Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia

Miercuri, 08.07.2026, 02:00 GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt

GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 21:00 Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!

Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!

Marti, 07.07.2026, 20:58 Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt

Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 20:00
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