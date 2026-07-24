Super Neatza. Provocare cu sunete haioase pentru Aris Eram, chiar de ziua lui. Pe cine a nimerit cu mingea

Ediția din 24 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aris Eram a avut parte, chiar de ziua lui, de o provocare amuzantă alături de echipa emisiunii. Cu ochii acoperiți, acesta a trebuit să nimerească cu mingi colegii de platou, ghidându-se doar după sunetele haioase produse de jucăriile prinse de încălțămintea lor. Jocul a stârnit hohote de râs și multă voie bună.

Vineri, 24.07.2026, 10:22