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Super Neatza. Provocare cu sunete haioase pentru Aris Eram, chiar de ziua lui. Pe cine a nimerit cu mingea

Ediția din 24 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aris Eram a avut parte, chiar de ziua lui, de o provocare amuzantă alături de echipa emisiunii. Cu ochii acoperiți, acesta a trebuit să nimerească cu mingi colegii de platou, ghidându-se doar după sunetele haioase produse de jucăriile prinse de încălțămintea lor. Jocul a stârnit hohote de râs și multă voie bună.
Vineri, 24.07.2026, 10:22
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Super Neatza. Numerologie. Ghid de resetare în vacanță, în funcție de data nașterii

Super Neatza. Numerologie. Ghid de resetare în vacanță, în funcție de data nașterii

Logo show Vineri, 24.07.2026, 11:40 Super Neatza. Provocare de colaborare pentru fete la proba cu minciogul

Super Neatza. Provocare de colaborare pentru fete la proba cu minciogul

Logo show Vineri, 24.07.2026, 10:42 Super Neatza. Duel spectaculos între echipa emisiunii și echipa dansatorilor. Cine a câștigat

Super Neatza. Duel spectaculos între echipa emisiunii și echipa dansatorilor. Cine a câștigat

Logo show Vineri, 24.07.2026, 10:37 Super Neatza. Ce facem dacă ne doare un dinte în vacanță

Super Neatza. Ce facem dacă ne doare un dinte în vacanță

Logo show Vineri, 24.07.2026, 10:14 Super Neatza. Greșelile care ne pot da peste cap bugetul de vacanță

Super Neatza. Greșelile care ne pot da peste cap bugetul de vacanță

Logo show Vineri, 24.07.2026, 10:05 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii pot face o achiziție importantă!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii pot face o achiziție importantă!

Logo show Vineri, 24.07.2026, 09:28 Super Neatza. La mulți ani, Ramona!

Super Neatza. La mulți ani, Ramona!

Logo show Vineri, 24.07.2026, 09:06 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer variabil în prima parte a zilei

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer variabil în prima parte a zilei

Logo show Vineri, 24.07.2026, 09:04 Insula Iubirii: Reuniuni. Ella, singură la Reuniuni! Andrei nu a vrut să-și revadă fosta parteneră

Insula Iubirii: Reuniuni. Ella, singură la Reuniuni! Andrei nu a vrut să-și revadă fosta parteneră

Logo show Joi, 23.07.2026, 23:40 ”Am multe de spus!”. Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 21:00, pe Antena 1

”Am multe de spus!”. Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 21:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 23.07.2026, 23:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei și Andrușca, adevărul despre relația de după Insula Iubirii! Au continuat povestea în afara emisiunii?

Insula Iubirii: Reuniuni. Andrei și Andrușca, adevărul despre relația de după Insula Iubirii! Au continuat povestea în afara emisiunii?

Logo show Joi, 23.07.2026, 23:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Ella și Teo, din nou față în față după un an: Ăsta e momentul când redevin vulnerabilă!

Insula Iubirii: Reuniuni. Ella și Teo, din nou față în față după un an: Ăsta e momentul când redevin vulnerabilă!

Logo show Joi, 23.07.2026, 23:08
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