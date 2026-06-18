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Super Neatza. World Cup News 2026. Englezii câștigă împotriva Croației unul dintre cele mai spectaculoase meciuri

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Joi, 18.06.2026, 08:45
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Super Neatza. Mitul multitaskingului! Cum să înveți eficient în era digitală fără să pierzi timpul

Super Neatza. Mitul multitaskingului! Cum să înveți eficient în era digitală fără să pierzi timpul

Logo show Joi, 18.06.2026, 09:37 Super Neatza. La mulți ani, Paula!

Super Neatza. La mulți ani, Paula!

Logo show Joi, 18.06.2026, 08:54 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii au mai multă încredere în propriile forțe!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii au mai multă încredere în propriile forțe!

Logo show Joi, 18.06.2026, 08:53 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în toată țara!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în toată țara!

Logo show Joi, 18.06.2026, 08:40 Campaz înscrie cu o lovitură de cap | Uzbekistan - Columbia

Campaz înscrie cu o lovitură de cap | Uzbekistan - Columbia

Joi, 18.06.2026, 07:00 Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia

Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia

Joi, 18.06.2026, 05:00 Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante | Ghana - Panama

Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante | Ghana - Panama

Joi, 18.06.2026, 04:00 Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia - Croația

Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia - Croația

Joi, 18.06.2026, 01:00 Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația

Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația

Miercuri, 17.06.2026, 23:30 Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei

Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei

Miercuri, 17.06.2026, 20:10 Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe

Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:39 Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”

Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”

Logo show Miercuri, 17.06.2026, 18:33
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