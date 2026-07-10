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Super Neatza. World Cup News 2026: Franța - Maroc 2-0

Ediția din 10 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu
Vineri, 10.07.2026, 09:10
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Super Neatza. Robotul umanoid FIIRion il prezintă pe prietenul lui cel mai bun, câinele-robot FIRIDOG, viitor influencer

Super Neatza. Robotul umanoid FIIRion il prezintă pe prietenul lui cel mai bun, câinele-robot FIRIDOG, viitor influencer

Logo show Vineri, 10.07.2026, 09:53 Super Neatza. La mulți ani, Gabriela!

Super Neatza. La mulți ani, Gabriela!

Logo show Vineri, 10.07.2026, 09:15 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Trecutul e posibil să revină

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Trecutul e posibil să revină

Logo show Vineri, 10.07.2026, 09:12 Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Ploi in nordul, centrul şi estul ţării

Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Ploi in nordul, centrul şi estul ţării

Logo show Vineri, 10.07.2026, 09:04 GOL! Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut direct la vinclu | Franța - Maroc

GOL! Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut direct la vinclu | Franța - Maroc

Vineri, 10.07.2026, 00:00 Kylian Mbappe s-a accidentat și a fost înlocuit | Franța - Maroc

Kylian Mbappe s-a accidentat și a fost înlocuit | Franța - Maroc

Joi, 09.07.2026, 23:59 Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc

Bounou apără penalty-ul executat pe Mbappe | Franța - Maroc

Joi, 09.07.2026, 23:00 "Am făcut o pregătire militară" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

"Am făcut o pregătire militară" Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 09.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Joi, 09.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, provocare neașteptată la Testul Mușuroiului! Halbele de bere trebuie salvate

Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș, provocare neașteptată la Testul Mușuroiului! Halbele de bere trebuie salvate

Logo show Joi, 09.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cristi Borcea vorbește despre Gabi Tamaș! Ce spune despre fostul internațional: Dă totul pe teren!

Furnicuțele 2026. Cristi Borcea vorbește despre Gabi Tamaș! Ce spune despre fostul internațional: Dă totul pe teren!

Logo show Joi, 09.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș și Dan Alexa, din nou pe teren! Cei doi primesc o provocare pe măsura pasiunii lor

Furnicuțele 2026. Gabi Tamaș și Dan Alexa, din nou pe teren! Cei doi primesc o provocare pe măsura pasiunii lor

Logo show Joi, 09.07.2026, 19:00
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