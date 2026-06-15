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Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Luni, 15.06.2026, 08:53
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Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:08 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:49 Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 07:00 Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 06:00 Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 05:00 Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 04:00 Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 03:00 Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador

Luni, 15.06.2026, 02:00 Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia

Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia

Luni, 15.06.2026, 00:00 Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia

Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia

Luni, 15.06.2026, 00:00 Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia

Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia

Duminica, 14.06.2026, 23:00 Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao

Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao

Duminica, 14.06.2026, 21:15
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