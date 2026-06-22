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Super Neatza. World Cup News 2026. Lamine Yamal, primul său gol la Mondial

Ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Luni, 22.06.2026, 08:55
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Super Neatza. La mulți ani, Elena și Alexandru!

Super Neatza. La mulți ani, Elena și Alexandru!

Logo show Luni, 22.06.2026, 08:57 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru Lei ambițiile profesionale capătă o altă greutate

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru Lei ambițiile profesionale capătă o altă greutate

Logo show Luni, 22.06.2026, 08:55 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină

Logo show Luni, 22.06.2026, 08:54 Gol pentru Mohamed Salah, venit pe contraatac (min.68) | Noua Zeelandă - Egipt

Gol pentru Mohamed Salah, venit pe contraatac (min.68) | Noua Zeelandă - Egipt

Luni, 22.06.2026, 05:00 Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua Zeelandă - Egipt

Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua Zeelandă - Egipt

Luni, 22.06.2026, 05:00 Finn Surman marchează cu o lovitură de cap din marginea careului mic (min. 15) | Noua Zeelandă - Egipt

Finn Surman marchează cu o lovitură de cap din marginea careului mic (min. 15) | Noua Zeelandă - Egipt

Luni, 22.06.2026, 04:00 Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 02:00 Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde

Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 01:00 Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde

Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 01:00 Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:50 De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:15 Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:50
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