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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00
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Super Neatza. World Cup News 2026: Meciul care schimbă semifinala istorică din Qatar. Franța - Maroc, de la 23:00

Ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu
Joi, 09.07.2026, 08:56
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Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Super Neatza. La mulți ani, Adina!

Logo show Joi, 09.07.2026, 09:00 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Racii pot avea neînțelegeri pe teme financiare

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:59 Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme instabilă în continuare!

Logo show Joi, 09.07.2026, 08:53 Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Gabi Tamaș: ”Mâ gândeam să merg la Insula iubirii” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Giulia, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:54 Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Furnicuțele 2026. Oase, o nouă provocare pentru Giulia! A trebuit să cânte cu gura plină cu apă!

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Furnicuțele 2026. Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Furnicuțele 2026. Cum a fost copilăria Giuliei și când au fost primii pași spre cariera muzicală

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Furnicuțele 2026. O nouă provocare pentru Giulia și Vlad Huidu. Cât de bine știu citească pe buze reciproc

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Ce sfaturi au primit Giulia și Vlad Huidu de la copiii lor

Furnicuțele 2026. Ce sfaturi au primit Giulia și Vlad Huidu de la copiii lor

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. De la ce pornesc certurile în cuplul Giulia și Vlad Huidu

Furnicuțele 2026. De la ce pornesc certurile în cuplul Giulia și Vlad Huidu

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:35 Furnicuțele 2026. Giulia și Vlad, la testul mușuroiului. Cuplul a învâțat Dansul Pinguinului

Furnicuțele 2026. Giulia și Vlad, la testul mușuroiului. Cuplul a învâțat Dansul Pinguinului

Logo show Miercuri, 08.07.2026, 17:30
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