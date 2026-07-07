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Super Neatza. World Cup News 2026: Portugalia - Spania 0-1, SUA - Belgia 1-4

Ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Marti, 07.07.2026, 08:58
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Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Elena Eremia, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Elena Eremia, candidata zilei

Logo show Marti, 07.07.2026, 10:08 Super Neatza. Cele mai simpatice pisici din rasa British Shorthair

Super Neatza. Cele mai simpatice pisici din rasa British Shorthair

Logo show Marti, 07.07.2026, 10:05 Super Neatza. La mulți ani, Bianca!

Super Neatza. La mulți ani, Bianca!

Logo show Marti, 07.07.2026, 09:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Situații în care ne pun răbdarea la încercare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Situații în care ne pun răbdarea la încercare

Logo show Marti, 07.07.2026, 09:02 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer variabil, cu înnorări temporar accentuate în nord, centru şi sud-est

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer variabil, cu înnorări temporar accentuate în nord, centru şi sud-est

Logo show Marti, 07.07.2026, 08:49 Super Neatza. La multi ani, Ramona Olaru! Vedeta își sărbătorește ziua de naștere

Super Neatza. La multi ani, Ramona Olaru! Vedeta își sărbătorește ziua de naștere

Logo show Marti, 07.07.2026, 08:47 Romelu Lukaku marchează după o nouă gafă în apărarea americanilor (min. 93)| SUA - Belgia

Romelu Lukaku marchează după o nouă gafă în apărarea americanilor (min. 93)| SUA - Belgia

Marti, 07.07.2026, 05:00 Vanaken înscrie după o gafă uriaşă a portarului Reese | SUA - Belgia

Vanaken înscrie după o gafă uriaşă a portarului Reese | SUA - Belgia

Marti, 07.07.2026, 04:00 De Ketelaere înscrie din trei metri (min. 9) | SUA - Belgia

De Ketelaere înscrie din trei metri (min. 9) | SUA - Belgia

Marti, 07.07.2026, 03:00 Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania

Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania

Luni, 06.07.2026, 23:00 Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania

Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania

Luni, 06.07.2026, 22:30 Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania

Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania

Luni, 06.07.2026, 22:25
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