Super Neatza, 28 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cerul va fi noros, iar precipitații sunt așteptate mai ales spre seară

Ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo: Miercuri, vremea se încălzește și avem temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, în special în vest și în ținuturile sudice. Maximele pleacă de la 4 grade în Transilvania și ajung pe la 13 grade în sudul Banatului, pe la Reșița.

Miercuri, 28.01.2026, 09:02