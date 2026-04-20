O rețetă din bucătăria italiană, pregătită de Chef Nicolai Tand: lasagna vegetariană cu legume prăjite, sos de roșii și béchamel

Există momente în care nu reușești să pleci în vacanță, dar pofta de mâncare bună, simplă, ca în Italia, rămâne.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 13:52 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 14:20

De combinații clasice, de gusturi bine echilibrate și de preparate care adună oamenii în jurul mesei. Din fericire, bucătăria italiană oferă soluții ușor de adus acasă, fără complicații.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 19 aprilie, Chef Nicolai Tand a propus o rețetă inspirată din dorul de Bella Italia: lasagna vegetariană cu legume prăjite, sos de roșii și béchamel. Un preparat fără carne, dar plin de gust, perfect atât pentru o masă în familie, cât și pentru situațiile în care vrei să gătești ceva special pentru un prieten vegetarian.

Rețeta pornește de la ingrediente simple și de la ideea că bucătăria italiană înseamnă, înainte de toate, echilibru. Legume bine gătite, sos de roșii aromat San Fabio, foi de lasagna San Fabio și un béchamel cremos, care le unește pe toate. Este genul de preparat care nu încearcă să impresioneze prin complexitate, ci prin modul natural în care gusturile se leagă armonios.

Lasagna vegetariană, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Legumele rumenite sunt baza acestui preparat. Prin gătire, ele își intensifică aroma și capătă o dulceață subtilă, care se potrivește perfect cu sosul de roșii. Vinetele, dovleceii, ardeii și ciupercile aduc texturi diferite, fără a se suprapune.

Sosul de roșii, pregătit simplu, cu usturoi și busuioc, echilibrează gustul legumelor, iar béchamelul leagă straturile într-un ansamblu cremos și consistent. Foi de lasagna completează preparatul și transformă totul într-o mâncare completă, ideală pentru o masă liniștită, „ca în Italia”, chiar dacă este gătită acasă.

Ce contează pentru o lasagna aromată?

Lasagna este unul dintre acele preparate care permit numeroase variații, dar care funcționează cel mai bine atunci când ingredientele sunt alese cu grijă și folosite cu măsură. Varianta propusă de Chef Nicolai Tand păstrează spiritul bucătăriei italiene și îl adaptează într-o formă accesibilă.

Ingrediente

1. Pentru legume

  • 1 vânătă mare
  • 2 dovlecei
  • 1 ardei roșu
  • 1 ardei galben
  • 1 ceapă mare
  • 200 g ciuperci champignon
  • 4 linguri ulei de măsline
  • sare, piper
  • 1 linguriță oregano
  • 1 crenguță de cimbru (opțional)

2. Pentru sosul de roșii

  • 500–600 ml sos de roșii San Fabio
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 linguriță zahăr
  • busuioc
  • sare, piper

3. Pentru béchamel

  • 50 g unt
  • 50 g făină
  • 700 ml lapte
  • sare
  • un praf de nucșoară

4. Pentru montaj

  • 10–12 foi de lasagna San Fabio
  • 80–100 g parmezan ras
  • puțin unt pentru vas

Cum se prepară lasagna vegetariană?

Prepararea începe cu legumele, tăiate cuburi și gătite în ulei de măsline până când se rumenesc și capătă o ușoară caramelizare. Aceasta este etapa în care se construiește cea mai mare parte a gustului final.

În paralel, sosul de roșii se pregătește din usturoi călit ușor, sos de roșii San Fabio și busuioc, lăsat să fiarbă până când aromele se leagă. Separat, béchamelul se face clasic, din unt, făină și lapte, amestecate constant până se obține un sos fin și cremos, aromat discret cu nucșoară.

Urmează montajul: într-un vas uns cu puțin unt, se alternează straturi de sos de roșii, foi de lasagna, legume și béchamel. Deasupra, se presară generos parmezan, iar apoi lasagna se dă la cuptor până când straturile se leagă, iar preparatul devine rumen și cremos.

O experiență inspirată de Bella Italia, gătită acasă

Bucătăria italiană se bazează pe ingrediente de calitate și pe rețete ușor de adaptat. Sub marca San Fabio, în magazinele PENNY, se găsesc specialități italiene și ingrediente care permit recrearea acestor preparate acasă, fără efort inutil.

Fie că este vorba despre foi de lasagna, sosuri de roșii sau alte produse inspirate din bucătăria italiană, San Fabio oferă soluții ce păstrează gustul clasic și îl aduc în farfurie într-un mod accesibil. Este un stil de gătit care te lasă să te bucuri de mâncare, de băuturi și de viață, exact ca în Bella Italia.

