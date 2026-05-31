Cât plătesc românii în 2026 pentru apă și canalizare. Tarifele variază în funcție de județ. Unde costă cel mai mult

Românii plătesc prețuri foarte diferite la apă, în funcție de județ. Iată unde este cea mai scumpă apă din țară!

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare continuă să difere semnificativ de la un județ la altul, potrivit celor mai recente date ale Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la 1 mai 2026.

Potrivit tabelului ANRSC privind operatorii regionali, citat de news.ro, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă şi canalizare-epurare, fără TVA, sunt practicate de operatorii din Vaslui şi Iaşi.

Județele cu cele mai mari tarife pentru alimentarea cu apă

Operatorul Aquavas Vaslui are un tarif total de 21,49 lei/mc fără TVA, format din 12,32 lei/mc pentru apă potabilă şi 9,17 lei/mc pentru canalizare. Pe locul al doilea se află ApaVital Iaşi, cu un tarif cumulat de 21,17 lei/mc, potrivit sursei citate mai sus.

În continuare, pe lista cu cele mai ridicate costuri cumulate pentru apă potabilă și canalizare–epurare (fără TVA) sunt înregistrate:

Neamț – 20,72 lei/mc

Mediaș – 20,31 lei/mc

Târgoviște – 20,24 lei/mc

Turda – 20,03 lei/mc

Operatorii din aceste județe justifică nivelul tarifelor prin costuri ridicate de captare, tratare și transport, dar și prin investiții ample în infrastructură.

La polul opus, tarife mai mici sunt practicate de: Aquatorontal Timiş – 11,36 lei/mc, Harviz Miercurea Ciuc – 11,43 lei/mc, Sibiu – 12,10 lei/mc, Bihor – 12,21 lei/mc, fără TVA.

În Prahova, Bucureşti şi Ilfov, sunt înregistrate cele mai mici tarife la nivel naţional. La operatorul Apa Nova Ploieşti, tariful total este de 10,02 lei, Apa Nova Bucureşti are 10,43 lei, iar la Veolia România (Chiajna), tariful total este de 10,48 lei/mc fără TVA, notează news.ro.

De ce tarifele diferă atât de mult de la un județ la altul

Diferenţele mari dintre judeţele din țară sunt explicate de mai mulţi factori, printre care: costurile de captare şi tratare a apei, investiţiile în infrastructură, lungimea şi starea reţelelor, consumul de energie necesar pompelor şi staţiilor de epurare, gradul de accesare a fondurilor europene.

Potrivit informaţiilor publicate de operatorii regionali şi de ANRSC, unele ajustări tarifare au depăşit 15% faţă de anul precedent, pe fondul creşterii costurilor operaţionale şi al investiţiilor în modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, mai transmite sursa citată mai sus.