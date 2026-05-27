Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai O rețetă diferită pentru cei care vor să încerce ceva nou: wonton cu carne de porc, pregătită de Chef Nicolai Tand

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 07:38 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 07:40
Sunt momente în care vrei să schimbi puțin ritmul în bucătărie și să încerci ceva diferit. Preparatele inspirate din bucătăria asiatică sunt printre cele care reușesc să aducă varietate, folosind ingrediente simple, dar combinate într-un mod diferit.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 26 mai, Chef Nicolai Tand a propus o astfel de rețetă: wonton cu carne de porc, niște mici pachețele aromate, potrivite pentru o masă relaxată sau pentru împărțit cu cei apropiați.

Rețeta pornește de la carne de porc tocată și se construiește în jurul unor arome clasice, ghimbir, usturoi și sos de soia, care transformă o combinație simplă într-un preparat surprinzător de echilibrat. Este genul de mâncare care te scoate din rutină, fără să devină complicată.

Cum se construiește gustul într-un preparat aparent simplu

Wonton este un exemplu bun de preparat în care detaliile fac diferența. Carnea de porc este baza, iar atunci când este bine aleasă și ușor mai grasă, devine fragedă și suculentă după gătire.

Condimentele sunt bune și echilibrate. Ghimbirul aduce prospețime, usturoiul intensitate, iar sosurile leagă totul într-un gust complet. Textura este la fel de importantă: foi subțiri, o umplutură moale și, în funcție de metoda de gătire, o notă crocantă sau foarte delicată.

Sosul completează preparatul prin contrast, cu note sărate, ușor acrișoare și picante, care echilibrează fiecare mușcătură.

Wonton cu carne de porc, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este o rețetă care cere puțină răbdare la asamblare, dar care compensează prin gust și versatilitate. Poate fi adaptată ușor, în funcție de cum alegi să gătești wonton.

Ingrediente

Pentru umplutură

  • 500 g carne de porc tocată de la Măcelăriile PENNY
  • 3 fire ceapă verde
  • 2 căței usturoi
  • 15 g ghimbir proaspăt
  • 2 linguri sos de soia
  • 1 lingură sos de stridii
  • 1 linguriță ulei de susan
  • 1/2 linguriță zahăr
  • sare și piper
  • 1 lingură amidon de porumb
  • 1 lingură apă rece

Pentru wonton

  • 40–50 foi wonton
  • 1 ou bătut sau apă

Pentru sos

  • 3 linguri sos de soia
  • 1 lingură oțet de orez
  • 1 lingură ulei de chili
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 cățel usturoi
  • 1 linguriță ghimbir ras
  • 1 linguriță semințe de susan
  • 2 linguri apă sau supă
  • opțional: pastă de chili

Cum se prepară wonton cu carne de porc

Totul începe cu umplutura. Carnea se amestecă bine cu ghimbirul, usturoiul și sosurile, până devine aromată și ușor legată. Fiecare foaie de wonton primește o cantitate mică din compoziție, apoi se împăturește cu grijă, formând mici pachețele.

După această etapă, pachețelele de wonton pot fi gătite în două moduri. Fierte, devin moi și suculente, sau prăjite ușor, capătă un exterior crocant, păstrând interiorul fraged.

Sosul se prepară separat și aduce echilibru preparatului, prin combinația de gusturi sărate, acrișoare și ușor picante. La final, le poți servi simple sau cu sos alături, pentru a controla intensitatea gustului.

Un preparat simplu, pornind de la carne proaspătă

În rețete ca aceasta, în care carnea este elementul central, calitatea se simte imediat în rezultat. Textura și suculența preparatului depind de prospețimea cărnii și de echilibrul potrivit între carne și grăsime.

În Măcelăriile PENNY, carnea este selectată cu grijă, iar experiența celor din spatele tejghelei se vede în fiecare alegere făcută. Parteneriatele cu măcelării românești, dezvoltate încă din 2013, aduc în magazine nu doar carne proaspătă, ci și know-how-ul necesar pentru a găti mai bine.

Este genul de bază de la care preparatele reușite pornesc fără efort. Iar într-o rețetă precum wonton, unde fiecare detaliu contează, diferența se simte în fiecare mușcătură.

