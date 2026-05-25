Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Un preparat inspirat din Bella Italia, pregătit de Chef Nicolai Tand: farfalle cu mascarpone și pesto

Nu ai în plan o vacanță în Italia, dar îți este dor de gusturile și aromele care te duc cu gândul la peninsulă. Uneori, cel mai simplu mod de a te apropia de atmosfera aceea este printr-o porție de paste bine făcute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 16:26 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 16:27
Nu ai în plan o vacanță în Italia, dar îți este dor de gusturile și aromele care te duc cu gândul la peninsulă. Uneori, cel mai simplu mod de a te apropia de atmosfera aceea este printr-o porție de paste bine făcute.

Pentru iubitorii de paste, dar și pentru cei care apreciază combinațiile cremoase și aromate, Chef Nicolai Tand propune o rețetă care aduce laolaltă două ingrediente foarte apreciate: pesto-ul și mascarponele. În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 24 mai, el a pregătit farfalle cu mascarpone și pesto, un preparat inspirat din bucătăria italiană, potrivit pentru o masă care seamănă mai mult cu o pauză de vacanță decât cu o cină obișnuită.

Rețeta pornește de la ideea de simplitate. Pastele se combină cu un sos cremos și aromat, iar rezultatul este un preparat simplu, dar care oferă exact acel confort specific mâncării italiene.

Un echilibru între cremos și proaspăt

Unul dintre lucrurile care definesc bucătăria italiană este capacitatea de a combina ingrediente simple într-un mod care pare natural. Mascarponele San Fabio aduce o textură catifelată, ușor dulceagă, în timp ce pesto-ul din aceeași gamă oferă prospețime și un gust intens de busuioc.

Împreună, ele creează un sos care nu este nici greu, nici prea intens, ci exact cât trebuie pentru a îmbrăca pastele fără să le acopere complet. Parmezanul adaugă profunzime, iar, opțional, nucile sau roșiile cherry pot aduce acel contrast de care preparatul are nevoie pentru a rămâne echilibrat.

Este genul de combinație tipică pentru mesele italienești: puține ingrediente, dar fiecare cu un rol clar.

Farfalle cu mascarpone și pesto, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Pastele sunt unele dintre cele mai versatile preparate, iar această combinație este un exemplu bun de rețetă care poate fi făcută rapid, dar care arată și gustă ca într-un restaurant.

Ingrediente

  • 400 g paste farfalle San Fabio
  • 250 g mascarpone San Fabio
  • 120 g pesto San Fabio
  • 50 g parmezan (sau Grana Padano San Fabio), ras fin
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 cățel de usturoi (opțional)
  • sare și piper
  • 1 polonic mic de apă de la paste
  • opțional:
  • 30 g nuci sau pinoli
  • roșii cherry

Cum se prepară farfallele cu mascarpone

Pastele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Între timp, într-o tigaie largă, uleiul de măsline se încălzește ușor.

Mascarponele se încorporează încet, urmat de pesto, iar un strop din apa în care au fiert pastele ajută la legarea sosului. Textura devine rapid cremoasă și fină, potrivită pentru a îmbrăca pastele.

Farfallele se adaugă direct în tigaie și se amestecă ușor, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform. La final, parmezanul ras completează preparatul, iar nucile sau roșiile pot fi adăugate pentru un contrast de texturi și prospețime.

Rezultatul este o farfurie simplă, dar echilibrată, care poate fi pregătită rapid și care aduce acea senzație de masă „ca în vacanță”.

Gustul Italiei, adus mai aproape

Bucătăria italiană nu înseamnă rețete complicate, ci mai degrabă ingrediente bine alese și combinații care funcționează. Produsele din gama San Fabio, disponibile în magazinele PENNY, sunt gândite exact pentru acest tip de preparate, ușor de făcut acasă.

De la paste și pesto, la mascarpone și brânzeturi, fiecare ingredient contribuie la recrearea unei experiențe inspirate din Bella Italia. Este un mod simplu de a aduce în bucătăria de acasă acele gusturi familiare, fără efort inutil.

Uneori, o masă bună nu are nevoie de o ocazie specială. Este suficient să pui împreună câteva ingrediente potrivite și să îți acorzi timp să te bucuri de ele. Exact ca într-o zi liniștită, undeva în Italia.

