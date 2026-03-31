Tartă tip cake cu pere din compot, desertul aromat pregătit de Chef Nicolai Tand la Neatza

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 31 martie, Chef Nicolai Tand a venit cu o propunere dulce, simplă și parfumată: o tartă tip cake cu pere din compot, perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți fără să aștepți o ocazie specială.

Un desert care merge de minune lângă o cafea bună și aduce un plus de confort prin aroma de scorțișoară.

Rețeta pornește de la ingrediente accesibile, ușor de integrat într-un desert făcut acasă, iar unul dintre elementele cheie este folosirea perelor din gama Selection de la PENNY, deja aromate cu scorțișoară, numai bune pentru preparate dulci rapide, dar cu gust.

Rețeta lui Chef Nicolai Tand de tartă tip cake cu pere din compot

Este genul de desert care se face fără grabă și fără complicații, cu un rezultat final moale și echilibrat. Textura cake-ului și fructele parfumate din interior îl transformă într-o alegere potrivită atât pentru brunch, cât și pentru o pauză de după-amiază.

Ingrediente

Pentru bază

300 g pere din compot Selection cu scorțișoară

250 g făină

180 g zahăr

3 ouă mari

120 ml ulei neutru sau 150 g unt topit

120 ml iaurt gras sau smântână fermentată

10 g praf de copt

1 g sare

1 linguriță extract de vanilie

coaja rasă de la ½ lămâie

½ linguriță scorțișoară (opțional)

20 ml lichior de pere sau 1 lingură de rom (opțional)

Pentru finisaj

10 g zahăr brun (pentru crustă)

Glazură (opțional)

80 g zahăr pudră

15 ml zeamă de lămâie sau 1-2 linguri de sirop din compotul Selection

Mod de preparare

Începi cu perele din compot: le scurgi foarte bine și le tamponezi cu hârtie absorbantă, un pas esențial pentru ca aluatul să rămână aerat. Jumătate dintre pere le tai cuburi mici, pentru interior, iar restul în felii subțiri, pentru decor.

Bați ouăle cu zahărul timp de 3-4 minute, până devin deschise la culoare și ușor aerate. Adaugi uleiul în fir subțire (sau untul topit), apoi iaurtul, vanilia și coaja de lămâie, până obții o compoziție cremoasă și omogenă.

Separat, amesteci făina cu praful de copt și sarea, pe care le încorporezi în două tranșe, amestecând delicat. La final, adaugi cuburile de pere și le distribui uniform în aluat.

Torni compoziția într-o formă tapetată cu hârtie de copt, așezi feliile de pere deasupra, în evantai, și presari zahăr brun pentru o crustă ușor caramelizată. Coci tarta la 170°C, cu căldură statică, timp de 50–60 de minute, până când scobitoarea iese curată. Lași prăjitura 15 minute în formă, apoi o transferi pe grătar, la răcit complet.

Pentru un finisaj elegant, poți prepara o glazură din zahăr pudră și zeamă de lămâie sau sirop din compot, pe care o torni în fir subțire peste cake-ul complet răcit.

Această tartă tip cake arată că lucrurile bune nu au nevoie de o ocazie specială. Cu perele din compot Selection cu scorțișoară, desertul se face ușor, iar gustul este exact ce trebuie: fin, echilibrat și plin de aromă. Este genul de rețetă la care revii atunci când vrei ceva dulce, fără să stai prea mult în bucătărie.

