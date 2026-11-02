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O combinație de toamnă cu gust familiar: mămăligă aurie cu macrou afumat și ceapă caramelizată, pregătită de Chef Nicolai Tand

Când vremea începe să se răcească, parcă revin în meniu preparatele calde, sățioase și cu gusturi familiare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:27 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 14:01
O combinație de toamnă cu gust familiar: mămăligă aurie cu macrou afumat și ceapă caramelizată, pregătită de Chef Nicolai Tand | antena 1
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Mămăliga și peștele sunt o combinație bine cunoscută, dar câteva ingrediente și un pas în plus la cuptor o pot transforma într-o rețetă numai bună pentru o masă de weekend.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 1 noiembrie, Chef Nicolai Tand a propus mămăligă aurie cu macrou afumat și ceapă caramelizată, un preparat în care gustul intens al peștelui este echilibrat de dulceața cepei gătite lent și de textura cremoasă a mămăligii.

Rețeta pornește de la ingrediente simple și de la o asociere familiară, dar le aduce împreună într-un mod diferit. Macroul afumat Gran Mare devine ingredientul central, iar mămăliga cremoasă, ceapa caramelizată și ierburile aromatice construiesc în jurul lui un preparat potrivit pentru zilele reci.

Gust afumat, ceapă dulce și mămăligă cremoasă

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Echilibrul acestei rețete vine din contrast. Macroul afumat are un gust pronunțat și sărat, în timp ce ceapa, gătită lent cu unt și puțin oțet balsamic, capătă o aromă dulce și ușor acrișoară.

Mămăliga este lăsată mai moale decât în varianta clasică, pentru că urmează să mai stea câteva minute la cuptor. Untul îi aduce cremozitate, usturoiul și pătrunjelul completează gustul, iar parmezanul poate fi adăugat pentru un plus de savoare.

La final, câteva murături servite alături aduc aciditatea care echilibrează atât dulceața cepei, cât și aroma intensă a macroului.

Mămăligă aurie cu macrou afumat și ceapă caramelizată, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Preparatul necesită aproximativ 50–60 de minute, dar cea mai mare parte a timpului este dedicată gătitului lent al cepei și etapei finale de rumenire la cuptor.

Ingrediente

Pentru mămăligă

  • 200 g mălai
  • 900 ml apă
  • 200 ml lapte
  • 30 g unt
  • 3 căței de usturoi
  • 15 g pătrunjel proaspăt
  • 8 g sare, ajustată după gust
  • 50 g parmezan ras, opțional

Pentru ceapa caramelizată

  • 500 g ceapă galbenă
  • 35 ml ulei de măsline
  • 20 g unt
  • 10 g zahăr brun, opțional
  • 20 ml oțet balsamic
  • sare și piper negru
  • 2 crenguțe de cimbru, opțional

Pentru montaj

  • 350–400 g macrou afumat Gran Mare, fără piele și oase
  • 10 ml ulei pentru uns tava
  • 10 g pătrunjel proaspăt pentru decor

Cum se prepară mămăliga cu macrou afumat

Prepararea începe cu ceapa, care se taie în felii subțiri și se gătește la foc mic, în ulei și unt, timp de aproximativ 25–30 de minute. Răbdarea este importantă în această etapă, pentru ca ceapa să devină moale și aurie fără să se ardă. Spre final se adaugă oțetul balsamic și, opțional, puțin zahăr brun.

Pentru mămăligă, apa și laptele se pun la fiert împreună cu usturoiul zdrobit și sarea, apoi mălaiul se adaugă treptat, amestecând continuu. La final se încorporează untul, pătrunjelul și, dacă se dorește, parmezanul. Mămăliga trebuie să rămână cremoasă, deoarece va continua să se gătească la cuptor.

Într-o tavă unsă cu puțin ulei se întinde mămăliga fierbinte, apoi se adaugă ceapa caramelizată și bucăți generoase de macrou afumat Gran Mare. Preparatul se coace la 190°C timp de 15–20 de minute, iar pentru o suprafață ușor rumenită poate fi lăsat încă două-trei minute sub grill.

După câteva minute de odihnă, mămăliga poate fi tăiată în porții și servită cu pătrunjel proaspăt. Castraveții murați sau ceapa roșie murată sunt o completare potrivită, mai ales pentru cei care preferă un contrast mai pronunțat între dulce, afumat și acrișor.

Mai multe feluri de a aduce peștele în mesele de zi cu zi

Peștele nu trebuie rezervat doar rețetelor elaborate. Afumat, conservat sau congelat, poate deveni punctul de plecare pentru preparate simple și ușor de adaptat, de la aperitive și gustări până la mese calde precum cea pregătită de Chef Nicolai.

Produsele Gran Mare, disponibile în magazinele PENNY, reunesc mai multe opțiuni din pește, potrivite pentru momente și rețete diferite. Inspirate de varietatea preparatelor cu pește, acestea pot fi savurate ca atare sau folosite ca ingrediente atunci când vrei să aduci mai des peștele în meniul săptămânal.

În această rețetă, macroul afumat Gran Mare este cel care dă personalitate preparatului și transformă o mămăligă simplă într-o masă completă, cu gust intens și contraste bine echilibrate. Este o combinație familiară, dar suficient de diferită cât să îți dea o idee nouă pentru următoarea masă în familie.

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