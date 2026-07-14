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Cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, îşi mută studioul la plajă înainte de vacanță

Diminețile de vară capătă iz de vacanță şi o nouă energie alături de echipa celui mai îndrăgit matinal. Super Neatza cu Răzvan şi Dani transmite live, începând din 20 iulie, de pe plaja de la Therme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 10:47 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 10:48
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Cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, îşi mută studioul la plajă înainte de vacanță | Antena 1
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Pentru cinci ediții speciale, matinalul părăsește studioul şi se mută în aer liber, pentru o săptămână cu muzică, palmieri, nisip și bunădispoziție din plin, astfel că cei de acasă se vor bucura de dimineți cu atmosferă de vacanță.

Cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, îşi mută studioul la plajă

De altfel, telespectatorii continuă să îi fie alături celui mai longeviv matinal din România, care şi după 18 ani de la prima emisie live continuă să atingă performanțe foarte bune, emisiunea încheind săptămâna pe primul loc în clasamentul audiențelor.

„Ne place să <furăm> puțin din atmosfera de vacanță şi alături de telespectatorii noştri, pe care, după atâta vreme, îi considerăm deja parte din marea familie Super Neatza. Relocarea din această vară ne aduce într-un spațiu care transmite exact energia sezonului și suntem convinşi că cei de acasă vor simți asta încă din prima ediție. Ne-am propus să ne bucurăm la maximum de aceste zile, alături de invitaţii noştri, într-un decor relaxant”, au declarat Răzvan și Dani.

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Elena Păun, producătoarea Super Neatza, completează: „Pentru noi, fiecare relocare înseamnă mult mai mult decât schimbarea decorului. Este o provocare de producție, dar și o oportunitate de a reinventa experiența pe care o oferim telespectatorilor. Mutarea la Therme ne permite să aducem emisiunea mai aproape de atmosfera verii și să construim ediții speciale, cu un ritm diferit, invitați-surpriză și momente pe care nu le-am putea realiza neapărat la platou. Şi, indiferent ce presupune, din punct de vedere logistic o astfel de experiență, bucuria dimineților de lider ne dă puterea să gândim noi şi noi provocări.”

De-a lungul anilor, echipa matinalului a transmis din cele mai spectaculoase locuri: de la mare și de pe pârtia de schi, de pe apă și din aer, a locuit o săptămână într-un mall în scop caritabil, a construit un platou pe o insulă din Delta Dunării și a realizat ediții speciale din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. Relocarea din această vară continuă tradiția proiectelor speciale care transformă fiecare final de sezon într-o experiență memorabilă atât pentru echipă, cât și pentru telespectatori.

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