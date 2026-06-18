(P) Ce beneficii oferă YOXO. Soluția modernă pentru o experiență de telefonie fără griji

Vara, telefonul devine esențial pentru organizarea vacanțelor și activităților zilnice. Radu Bucălae și Cuza au discutat la Neatza despre avantajele YOXO, serviciul de telefonie mobilă 100% digital, care oferă flexibilitate și control direct din aplicație.

Tehnologia a devenit parte din aproape fiecare aspect al vieții noastre. Astăzi, câteva atingeri de ecran sunt suficiente pentru a comanda mâncare, a rezerva o vacanță, a cumpăra bilete la un concert sau a ține legătura cu cei dragi, indiferent de distanță. Într-o societate în care timpul este tot mai prețios, oamenii caută soluții care să le simplifice rutina și să le ofere mai multă libertate.

Ce beneficii oferă YOXO

Această schimbare se reflectă și în modul în care utilizatorii aleg serviciile de telefonie mobilă. Dacă în trecut vizitele la magazine, contractele stufoase și apelurile în call-center erau ceva obișnuit, astăzi clienții preferă servicii pe care le pot controla rapid și simplu, direct de pe telefon. Flexibilitatea, transparența și accesul imediat la informații au devenit criterii esențiale atunci când vine vorba despre alegerea unui abonament.

Mai ales vara, telefonul mobil devine un adevărat centru de comandă. Fie că planifici concediul, cauți cele mai bune destinații, faci rezervări, împărtășești fotografii din vacanță sau folosești aplicații de navigație, ai nevoie de internet și de servicii de telefonie care să funcționeze fără griji. În această perioadă, nimeni nu își dorește să piardă timp cu proceduri complicate sau cu surprize legate de costuri.

Tocmai de aceea, soluțiile digitale câștigă tot mai mult teren. Utilizatorii își doresc servicii adaptate stilului lor de viață, care să le ofere control și libertate, indiferent unde se află. În acest context, YOXO propune o abordare modernă a telefoniei mobile, punând accent pe simplitate și pe gestionarea completă a serviciilor din aplicație.

Despre avantajele acestui tip de serviciu au discutat și Radu Bucălae și Cuza în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde au vorbit despre cât de important este să ai la îndemână soluții simple, mai ales în sezonul vacanțelor.

„Băi, vara mi se pare că viața se mută complet pe telefon. Cauți plaje, faci rezervări, trimiți locații prietenilor și parcă stai pe internet mai mult decât acasă”, a spus Cuza.

„Exact. Și tocmai vara nu ai chef să te ocupi și de abonament. Nu vrei drumuri, nu vrei să suni pe nimeni și nici să încerci să înțelegi ce ai inclus și ce nu”.

„Vrei ceva simplu. Să vezi clar cât consumi, să poți modifica rapid opțiunile dacă ai nevoie și să nu ai surprize. Să te bucuri de vacanță fără alte griji”.

„Adică telefonul să te ajute, nu să devină încă o problemă de rezolvat”, a răspuns Radu Bucălae.

„Și există o variantă pentru asta. Dacă ai nevoie de internet și vrei totul simplificat, poți alege YOXO, serviciul de telefonie mobilă 100% digital, pe care îl gestionezi direct din aplicație”.

Faci totul rapid, fără drumuri în magazin și fără apeluri în call-center. În plus, până pe 3 august, abonamentul de 4,9 euro, cu internet 5G nelimitat și 7,37 GB în roaming SEE, beneficiază de o reducere de 60% în primele trei luni și costă doar 1,96 euro.

Un alt avantaj important este că nu există perioadă contractuală. Ai libertatea să modifici opțiunile sau să renunți atunci când dorești, fără complicații.

Pe scurt, ai control direct din aplicație, un preț avantajos și flexibilitatea de care ai nevoie pentru o vară fără griji. Telefonul tău, regulile tale. Cu YOXO!

Într-o perioadă în care telefonul mobil a devenit principalul instrument pentru organizarea activităților zilnice, utilizatorii caută servicii care să le ofere libertate, flexibilitate și control. Fie că este vorba despre planificarea vacanțelor, comunicarea cu cei apropiați sau accesul la informații în timp real, o conexiune stabilă și un abonament simplu de gestionat sunt esențiale.