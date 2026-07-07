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Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza! Sora ei i-a făcut o surpriză în direct, de ziua ei: „N-am avut petreceri niciodată”

Ramona Olaru a împlinit 36 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă în direct la Super Neatza. Simona, sora mai mare a Ramonei și-a făcut apariția cu un buchet de flori. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 13:31 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 13:56
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Ramona a fost emoționată până la lacrimi de apariția surorii sale. Simona este învățătoare, iar Ramona și-a amintit cum în perioada în care sora ei mai mare era la Liceu, a ajutat-o cu banii obținuți de ea din muncile câmpului, iar mai târziu, când Simona a început să lucreze în învățământ, s-a întors roata și și-a ajutat sora mai mică pentru a putea plăti gazda la Slobozia. Ramona a fost întrebată în ce relații este cu sora ei: „În ultimul timp vorbim din ce în ce mai des. Față în față vorbim când plecăm în vacanță. De exemplu, acum când o să plecăm de ziua mea, o iau și pe ea. Sau ne vedem în weekenduri, când mergem la țară”, a spus Ramona, moment în care Simona și-a făcut apariția în platoul de la Super Neatza.

Ramona Olaru, în lacrimi la Neatza! Sora ei i-a făcut o surpriză în direct, de ziua ei: „Nu se aștepta vreodată în viața asta să vin aici”

Ramona Olaru nu se aștepta să-și vadă vreodată sora la Neatza. Simona i-a transmis un mesaj emoționant surorii.

„Mă bucur foarte mult că sunt astăzi alături de ea și știu că nu se aștepta vreodată în viața asta să vin aici. Vreau să-i spun că sunt mândră de ea, că o iubesc mult de tot, că îi urez succes în continuare și să rămână așa minunată cum e”, a spus sora Ramonei.

Întrebate cum erau petrecerile de pe 7 iulie în copilărie, Ramona și Simona au recunoscut că nu au avut parte de astfel de sărbătoriri sau de torturi.

„Ce petreceri? Eu țin minte că am avut un tort pe la 17 ani, nu știu de unde a apărut, dar cred că nici nu am știut să mă bucur. N-am avut petreceri niciodată”, a spus Simona.

Ramona Olaru provine dintr-o familie cu 3 frați, ea fiind mezina, Simona fiind mijlocia și fratele lor fiind cel mai mare.

Ramona Olaru și sora ei
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