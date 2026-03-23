Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte

Prețurile roșiilor oltenești au surprins vizitatorii pieței! Află cât costă un kilogram și de ce românii au rămas fără cuvinte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 22:15
Legumicultorii olteni au început să iasă pe piață cu primele roșii românești

Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață

În timp ce mulți așteaptă să se bucure de roșiile zemoase, există români care rămân sceptici cu privire la prețurile din acest an. Tomatele provenite din solarii încălzite au un cost pe măsură și sunt adevăratele vedete ale piețelor din întreaga țară. Totuși, în spatele prețului se află munca și investițiile fermierilor, care au ales să producă roșii cu mult timp înainte de sezonul lor, în spațiile protejate din solarii, suportând totodată cheltuielile ridicate cu încălzirea.

Primele roșii românești au lăsat mulți cumpărători dezamăgiți de prețuri. Conform publicațiilor locale, unii fermieri din județul Alba ar vinde roșiile chiar și cu 69 de lei pe kilogram. În alte piețe, prețul ajunge în jurul sumei de 60 de lei. Anul trecut, primele tomate s-au vândut cu circa 50 de lei pe kilogram, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a prețului.

De ce sunt prețurile ridicate la roșiile oltenești

Fermierii explică faptul că în acest preț se regăsesc scumpirile la agentul de încălzire, la carburant, semințe și, mai ales, la fertilizanți. În mediul online au început să apară primele reacții cu privire la prețul tomatelor românești.

Mulți români consideră că prețul este exagerat, în timp ce alții cred că este justificat, având în vedere creșterile de costuri din ultimul an. Au existat și voci care s-au întrebat dacă producția locală este verificată. Legumicultorii sunt controlați anual de Direcțiile Agricole și de Autoritatea Națională Fitosanitară.

Pe măsură ce vremea se încălzește, se estimează că prețurile la roșii vor scădea. Până la Paște, specialiștii estimează că kilogramul de roșii românești ar putea ajunge la aproximativ 30 de lei.

Totuși, cei care nu mai au răbdare și își doresc o salată gustoasă cu roșii zemoase vor trebui să plătească prețurile cerute de comercianți în această perioadă.

