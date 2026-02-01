Prețul primelor roșii românești din piețe îi iau prin surprindere pe cumpărători. Cu ce preț se vinde un kilogram anul acesta

Chiar dacă încă nu a venit primăvara, primele roșii românești își vor face curând apariția pe tarabele din piață.

Gospodarii au cules deja primele roșii românești din sere și le-au expus pe tarabe în piață. Având în vedere că s-au majorat recent toate prețurile, se pare că și cel la roșii va fi unul neobișnuit de ridicat.

Mulți dintre comercianți au ales să pună un adaos comercial destul de mare, iar cumpărătorii sunt nemulțumiți de prețul legumelor de la tarabă.

Ce prețuri vor avea roșiile românești care vor apărea în piețe

Un legumicultor din județul Olt, Ion Păunel, îi avertizează pe cumpărători că prețul roșiilor va fi unul neașteptat de mare în acest an. Valul de scumpiri a impactat deja creșterea prețurilor legumelor din piețe. Mai mult decât atât, vremea deosebit de rece îi determină pe producători să cheltuie sume uriașe pentru a încălzi solariile cu roșii, iar aceste costuri se adaugă la prețul lor.

Costurile crescute de producție, cu sistemele costisitoare de încălzire ale solariilor, i-au determinat pe fermieri să crească prețurile.

Astfel că roșiile expuse la tarabe în piețe ajung să îi facă pe români să se ferească de la a cumpăra roșii românești.

Costurile pentru combustibil și încălzirea solariilor au crescut cu 30%, ajungând ca fermierii să cheltuie zilnic între 800 și 1.000 lei, potrivit legumicultorilor din județul Olt.

Pe lângă faptul că roșiile românești vor avea prețuri uriașe, acestea vor fi și în cantități mai mici, producția fiind mai mică decât în anii precedenți.

Cumpărătorii sunt mult mai atenți la prețuri și vor fi tentați să cumpere legume mai ieftine importate din Polonia, Grecia și Turcia.

”Prima tomată, să știți, din județul Olt, anul trecut a plecat undeva la 42 spre 48 de lei/kilogramul, primele tomate. Aceasta a fost prețul maxim cam o săptămână de zile, la producător că în piață le-am regăsit de la 55 la 70 de lei. Asta a durat o săptămână, pe urmă prețul a început să scadă. Anul acesta prima tomată va fi undeva la 45-50 de lei de la producători, cu un cost de producție de 25/35 de lei. Cei mai mari cumpărători sunt bucureștenii, urmați de clujeni și brașoveni. Dar sigur că prețul în piață ajunge la 70 de lei sau chiar 100 de lei pe kilogram, în funcție de de adaosul pe care și-l pune fiecare comerciant. Dar per total, anul acesta vorbim de cele mai ridicate costuri din ultimii ani. Dar de ce sunt prețurile acestea mari? Pentru că și costurile sunt uriașe. Avem cel mai mare preț la produsul finit, dar și costurile de producție sunt cele mai mari din Europa și din lume. Vorbeam ieri cu cineva care are un sistem de încălzire nu chiar foarte performant în zona Giurăvești, în bazinul de sud. Pentru 2.000 de metri pe pătrați, ca idee, consumă combustibil de aproape 800-1.000 de lei pe zi și a plantat răsadurile la începutul lunii ianuarie, nu vorbim de cei care au plantat din decembrie. Se vor vedea costurile acestea și în prețul primelor tomate, avem și o parte din consumatorii din România care își permit să plătească un 50 de lei, 60 de lei, 70 de lei pe kilogram în tomate. Este un preț mare, v-am spus, și costurile sunt mari. Nu toți își vor permite”, a declarat legumicultorul Ion Păunel pentru Agrointel.

