Antena Căutare
Home News Actualitate Program STB și Metrorex de Sărbători. Cum vor circula mijloacele de transport în comun

Program STB și Metrorex de Sărbători. Cum vor circula mijloacele de transport în comun

Bucureștenii care vor folosi transportul public în perioada sărbătorilor de iarnă au la dispoziție programul anunțat de Metrorex și STB.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 13:23 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 18:41
Program STB și Metrorex de Sărbători. Cum vor circula mijloacele de transport în comun | Shutterstock

Atât metroul, cât și mijloacele de suprafață vor circula după grafice speciale, adaptate zilelor de weekend și sărbătorilor legale.

Metroul va circula după program de weekend

Metrorex a anunțat că în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1 și 2 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale. Astfel, călătorii vor putea folosi metroul pe toată durata zilei, însă cu intervale de succedare mai mari față de zilele lucrătoare.

Citește și: Agent de pază lovit direct în față de un bărbat, la stația de metrou Piața Unirii din București

Articolul continuă după reclamă

Intervalele de circulație vor fi următoarele:

  • Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2): aproximativ 9 minute;
  • Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera): aproximativ 9 minute;
  • Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny): aproximativ 9 minute;
  • Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei): aproximativ 9 minute;
  • Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești): aproximativ 12 minute.

Reprezentanții Metrorex dau asigurări că programul este gândit pentru a acoperi necesarul de mobilitate din zilele de sărbătoare, când traficul este, de regulă, mai redus, potrivit observatornews.ro.

Program STB de Crăciun: frecvențe adaptate și transport gratuit

Societatea de Transport București a anunțat că, în perioada 24–26 decembrie 2025, mijloacele de transport de suprafață vor circula după un program specific de minivacanță, similar celui de weekend și sărbători legale. Frecvențele vor fi reduse față de zilele lucrătoare, însă pe liniile principale și pe traseele care deservesc marile centre comerciale vor fi asigurate intervale mai bune de circulație.

Vor fi operate și linii cu indicative cuprinse între 200 și 299, iar pe liniile de bază, din intervalul 100–199, nu sunt anunțate modificări semnificative față de programele generale pentru această perioadă.

O veste bună pentru călători este că STB va oferi transport public gratuit în zilele de 25 și 26 decembrie, pentru toate liniile de autobuz, tramvai și troleibuz.

Citește și: Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”

Tramvaiul Colindelor revine pe Linia 1

Spiritul sărbătorilor va fi adus și în transportul public de suprafață. „Tramvaiul Colindelor” va circula și în acest an pe Linia 1, fiind decorat festiv și acompaniat de colinde românești și internaționale. STB a pregătit patru tramvaie tematice, iar în 30 de stații din Capitală au fost amplasate imagini inspirate din povestea Crăciunului, pentru a crea o atmosferă de sărbătoare.

Pe lângă decoruri și muzică, compania a organizat și evenimente dedicate copiilor. Pe 20 decembrie este programat un spectacol special, cu activități, cadouri, întâlnire cu Gașca Zurli și daruri de la Moș Crăciun, dar și o invitație la patinoar. În plus, tradiția continuă: șoferii STB vor fi costumați în Moș Crăciun la volanul autobuzelor.

Autoritățile recomandă bucureștenilor să țină cont de frecvențele reduse din zilele de sărbătoare și să își planifice din timp deplasările. Informații actualizate pot fi consultate pe site-urile și canalele oficiale ale Metrorex și STB.

Chiar și cu program adaptat, transportul public rămâne principala opțiune pentru deplasările în Capitală în perioada Crăciunului și a Anului Nou, oferind atât mobilitate, cât și un strop de magie de sărbători.

Avertisment ANPC: Portocale și lămâi improprii consumului, vândute în magazinele din România...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Antena 3 Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
SpyNews Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Donald Trump interzice accesul fanilor la meciurile din Cupa Mondială 2026. Ce țări sunt vizate
Donald Trump interzice accesul fanilor la meciurile din Cupa Mondială 2026. Ce țări sunt vizate
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Un nou scandal în lumea modei. Ce gest a făcut-o pe Miss Finlanda să-și piardă coroana. Cum se apără tânăra
Un nou scandal în lumea modei. Ce gest a făcut-o pe Miss Finlanda să-și piardă coroana. Cum se apără tânăra
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x