Program STB și Metrorex de Sărbători. Cum vor circula mijloacele de transport în comun

Bucureștenii care vor folosi transportul public în perioada sărbătorilor de iarnă au la dispoziție programul anunțat de Metrorex și STB.

Atât metroul, cât și mijloacele de suprafață vor circula după grafice speciale, adaptate zilelor de weekend și sărbătorilor legale.

Metroul va circula după program de weekend

Metrorex a anunțat că în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1 și 2 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale. Astfel, călătorii vor putea folosi metroul pe toată durata zilei, însă cu intervale de succedare mai mari față de zilele lucrătoare.

Intervalele de circulație vor fi următoarele:

Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2): aproximativ 9 minute;

Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera): aproximativ 9 minute;

Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny): aproximativ 9 minute;

Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei): aproximativ 9 minute;

Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești): aproximativ 12 minute.

Reprezentanții Metrorex dau asigurări că programul este gândit pentru a acoperi necesarul de mobilitate din zilele de sărbătoare, când traficul este, de regulă, mai redus, potrivit observatornews.ro.

Program STB de Crăciun: frecvențe adaptate și transport gratuit

Societatea de Transport București a anunțat că, în perioada 24–26 decembrie 2025, mijloacele de transport de suprafață vor circula după un program specific de minivacanță, similar celui de weekend și sărbători legale. Frecvențele vor fi reduse față de zilele lucrătoare, însă pe liniile principale și pe traseele care deservesc marile centre comerciale vor fi asigurate intervale mai bune de circulație.

Vor fi operate și linii cu indicative cuprinse între 200 și 299, iar pe liniile de bază, din intervalul 100–199, nu sunt anunțate modificări semnificative față de programele generale pentru această perioadă.

O veste bună pentru călători este că STB va oferi transport public gratuit în zilele de 25 și 26 decembrie, pentru toate liniile de autobuz, tramvai și troleibuz.

Tramvaiul Colindelor revine pe Linia 1

Spiritul sărbătorilor va fi adus și în transportul public de suprafață. „Tramvaiul Colindelor” va circula și în acest an pe Linia 1, fiind decorat festiv și acompaniat de colinde românești și internaționale. STB a pregătit patru tramvaie tematice, iar în 30 de stații din Capitală au fost amplasate imagini inspirate din povestea Crăciunului, pentru a crea o atmosferă de sărbătoare.

Pe lângă decoruri și muzică, compania a organizat și evenimente dedicate copiilor. Pe 20 decembrie este programat un spectacol special, cu activități, cadouri, întâlnire cu Gașca Zurli și daruri de la Moș Crăciun, dar și o invitație la patinoar. În plus, tradiția continuă: șoferii STB vor fi costumați în Moș Crăciun la volanul autobuzelor.

Autoritățile recomandă bucureștenilor să țină cont de frecvențele reduse din zilele de sărbătoare și să își planifice din timp deplasările. Informații actualizate pot fi consultate pe site-urile și canalele oficiale ale Metrorex și STB.

Chiar și cu program adaptat, transportul public rămâne principala opțiune pentru deplasările în Capitală în perioada Crăciunului și a Anului Nou, oferind atât mobilitate, cât și un strop de magie de sărbători.