Avertisment ANPC: Portocale și lămâi improprii consumului, vândute în magazinele din România

Paul Anghel, director general în cadrul Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), trage un semnal de alarmă.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 11:49 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 13:33
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I.

Anghel consideră că suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri, potrivit news.ro.

”Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri!! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) şi portocalele(sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice ţară civilizata după normele europene”, spune Anghel într-o postare pe Facebook.

El arată că destinaţia acestora poate fi doar ca furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine), procesare (suc, piure, alcool), compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană.

Directorul ANPC mai afirmă că în multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I. ”Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, mai comentează Anghel.

