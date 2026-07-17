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Descoperire revoltătoare la livratorii de mâncare. Inspectorii ANPC au găsit gândaci în genți. Reacția șefului instituției

Inspectorii ANPC au descoperit gândaci și mizerie în gențile unor livratori de mâncare și au suspendat activitatea mai multor operatori. Șeful instituției anunță controale extinse în toată țara.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 11:56 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 12:24
Inspectorii ANPC au găsit gândaci în gențile unor livratori de mâncare. Ce a declarat șeful instituției | Shutterstock
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Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit gândaci și condiții insalubre în gențile unor livratori de mâncare, în urma unor controale desfășurate în București. În urma verificărilor, activitatea mai multor livratori a fost suspendată, iar șeful instituției, Bekesi Csaba-Lajos, a anunțat că acțiunile vor continua și vor fi extinse la nivel național.

Descoperire revoltătoare la livratorii de mâncare

Controalele au scos la iveală imagini greu de privit. Inspectorii au găsit genți de transport deteriorate, murdare și neigienizate, iar în unele cazuri chiar și gândaci. Potrivit ANPC, astfel de nereguli pot compromite siguranța alimentelor, chiar dacă acestea pleacă în condiții corespunzătoare din restaurante.

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Bekesi Csaba-Lajos a explicat că verificările vizează întregul lanț de livrare, de la momentul în care mâncarea părăsește restaurantul și până când ajunge la client.

„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare și vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme. De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente.

Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim”, a declarat șeful ANPC, potrivit Digi24.

Reprezentanții instituției au transmis că acțiunile de control vor continua în București și vor fi extinse în toate județele țării. În cazul în care vor fi descoperite abateri grave, activitatea livratorilor sau a operatorilor economici implicați poate fi suspendată până la remedierea problemelor.

Amenzi de peste 750.000 de lei pe litoral

Neregulile nu s-au oprit la serviciile de livrare. În ultima săptămână, comisarii ANPC au desfășurat controale și pe litoralul românesc, unde au aplicat amenzi în valoare de peste 750.000 de lei.

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Inspectorii au descoperit numeroase probleme în unitățile de cazare și alimentație publică, printre care camere cu mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate, șezlonguri murdare, produse alimentare expirate și piscine întreținute necorespunzător.

ANPC susține că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival, iar operatorii economici care nu respectă normele privind protecția consumatorilor riscă amenzi, suspendarea activității sau alte sancțiuni prevăzute de lege. Scopul acestor controale este de a asigura condiții sigure atât pentru turiști, cât și pentru consumatorii care comandă mâncare prin platformele de livrare.

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