RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), extinde în Sectorul 2 din Capitală proiectul pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane prin care montează pe coșurile de gunoi municipale compartimente speciale în care trecătorii pot lăsa ambalaje SGR - sticle, PET-uri sau doze - pentru a fi utilizate de persoanele care doresc să le returneze și să recupereze valoarea garanției.

RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane

Prin acest demers, care a început în luna august în parcurile Kiseleff și Bazilescu din Sectorul 1, RetuRO își propune să încurajeze un comportament responsabil în privința mediului înconjurător.

Compartimentele speciale au fost adăugate în zone precum:

Bulevardul Basarabia, Pache Protopopescu, Carol;

Șoseaua Mihai Bravu, Colentina, Fundeni, Vergului, Morarilor;

Strada Doamna Ghica, Chiristigiilor, Matei Voievod, Ștefan Mihăilescu, Maior Băcilă, Paharnicul Tuturea.

Sistemul permite persoanelor aflate în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare în imediata apropiere să lase ambalajele SGR în compartimente special amenajate pentru a fi utilizate ulterior de cei care își doresc să recupereze garanția de 50 de bani. Astfel, ambalajele pot fi preluate într-un mod facil, fără a afecta curățenia din spațiile publice.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 și este inspirat de inițiative similare din Țările de Jos și Irlanda. Sistemul va fi extins în perioada următoare și în alte sectoare din București, în colaborare cu autoritățile locale.

„Continuăm demersul pe care l-am început în luna august pentru că este o inițiativă utilă prin care fiecare dintre noi poate contribui atât de simplu la binele comunității. Este un demers pe care ni l-am dorit foarte mult și pe care am vrea să îl vedem în cât mai multe locuri pentru că susține atât mediul înconjurător, cât și realitatea socială”, a declarat Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager, RetuRO.

„Prin acest proiect pilot ducem mai departe inițiativele pe care le avem față de mediu, dar și pentru locuitorii orașului nostru. Astfel, vedem cum gesturile mici, dar făcute cu responsabilitate pot schimba în bine spațiul și comunitatea în care locuim”, a declarat Rareș Hopincă, Primarul Sectorului 2.

