Declarație care a aprins România. Ce a spus directorul OMV după creșterea prețurilor la combustibil

Declarațiile șefului OMV, Alfred Stern, despre scumpirea carburanților au stârnit controverse, după ce a sugerat că cei care nu își permit ar trebui să renunțe la mașină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 16:05 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 16:18
Declarație care a aprins România. Ce a spus directorul OMV după creșterea prețurilor la combustibil | Profimedia Images

Declarația care a aprins România a fost făcută chiar de directorul OMV. Acesta a comentat creșterea prețurilor la combustibil. În timp ce oficialii români caută soluții la criza carburanților, după ce benzina a depășit 8,5 lei, iar motorina 9 lei pe litru, președintele OMV nu susține plafonarea prețurilor. În schimb, acesta vine cu o soluție neașteptată: „Cine nu mai poate plăti să meargă pe jos”.

Declarație care a aprins România

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Prețurile la combustibil au crescut puternic în Austria, unde motorina costă peste 1,90 euro pe litru în unele benzinării. Într-un interviu recent, Alfred Stern a respins ideea că OMV ar beneficia în mod nedrept de pe urma actualei situații economice.

În cazul creșterii prețurilor la combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii, potrivit șefului OMV. „Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet. Nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a declarat el pentru presa din Austria. Guvernul austriac lucrează la o soluție pentru a menține prețurile petrolului la un nivel cât mai accesibil consumatorilor.

Ce a spus directorul OMV după creșterea prețurilor la combustibil

„Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie. La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți sunt reprezentați de taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, aproximativ 55 de cenți acoperă costul petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți”, a explicat Alfred Stern. Acesta este de părere că guvernul austriac este cel care beneficiază, în mare parte, de pe urma prețurilor ridicate.

În timp ce unii consideră că mesajul șefului OMV este un apel la responsabilitate, alții cred că declarațiile sale nu fac decât să stârnească nemulțumire în rândul populației. Stern a respins și ideea unei intervenții a guvernului pe piață, susținând că astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne.

„Dacă nu vrei să plătești, va trebui să pleci. Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV trebuie să plătească prețuri competitive la bursa de la Rotterdam. Oricine din lume care nu este dispus să plătească prețurile mari din Europa și Austria va trebui să renunțe”, a mai spus directorul general al OMV.

În România, Guvernul nu a luat încă măsuri concrete pentru a ține prețurile sub control. Costurile ar putea scădea dacă statul ar reduce taxele, este de părere șeful companiei austriece. Între timp, Donald Trump a încercat să calmeze situația: „Prețurile vor scădea imediat ce se va termina. Se va termina destul de repede”, a declarat acesta într-un interviu.

În ciuda acestor declarații, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari, iar carburanții își continuă trendul ascendent. În prezent, Uniunea Europeană respinge ideea revenirii la petrolul și gazele din Rusia.

