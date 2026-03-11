Antena Căutare
Home News Actualitate Noi reguli pe aeroporturile din București. Ce trebuie să știi despre bagajul de mână

Noi reguli pe aeroporturile din București. Ce trebuie să știi despre bagajul de mână

Regulă nouă pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu limita de lichide din bagajul de mână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 16:48 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 16:52
Regulă nouă pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu limita de lichide din bagajul de mână | Shutterstock

Noi reguli pe aeroporturile din București au intrat în vigoare. Începând cu data de 11 martie 2026, limita de lichide din bagajul de mână crește până la doi litri.

Noi reguli pe aeroporturile din București

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că a intrat în vigoare o nouă serie de reguli în ceea ce privește transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de cabină. Acestea pot fi transportate de acum în recipiente individuale de până la 2 litri. Limita anterioară era de 100 de mililitri.

Citește și: Noile reguli impuse pentru pasageri în aeroporturile din Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe călătorii

Articolul continuă după reclamă

Măsura se aplică pasagerilor care pleacă de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și de pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Această regulă nu se aplică celor aflați în tranzit.

Purtătorul de cuvânt al CNAB, Teo Postelnicu, a vorbit mai mult despre „relaxarea condițiilor de securitate”.

Citește și: Au intrat în vigoare noi reguli privind transportul lichidelor în bagajele de cabină

„Limita de 2 litri este arhisuficientă pentru a trece un pasager. Poate să fie o sticlă de 2 litri, fie, să zicem, două de un litru sau patru de câte 500 de mililitri. Oamenii pot intra și trece de controlul de securitate aici fără nicio problemă. Scanerele respective pot identifica substanțele care sunt în sticle și pot decela dacă reprezintă o amenințare sau nu.

Deci nu mai este o problemă să mergem cu sticluțe mici de 100 de mililitri. Este vorba de tehnologii moderne, de ultimă generație, ale acestor scanere. Sunt dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină. Aeroporturile din București s-au aliniat la cele mai moderne practici europene”, a spus oficialul.

Acesta a mai precizat că nu va mai fi nevoie să scoți sticlele din bagaj în momentul controlului de securitate. Oficialul a mai atenționat că este vorba despre lichide, aerosoli și geluri, nu doar despre apă.

Ce a spus Compania Națională Aeroporturi București

Pasagerii care pleacă de pe cele două aeroporturi din București pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri. Compania Națională a făcut un anunț oficial și a postat un videoclip demonstrativ pe pagina oficială de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu. Începând cu miercuri, 11 martie, ora 00:00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Citește și: Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă

Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Sistemul de Garanție-Returnare continuă în 2026, cu aceleași reguli simple și clare pentru recuperarea garanției de 50 de bani
Sistemul de Garanție-Returnare continuă în 2026, cu aceleași reguli simple și clare pentru recuperarea...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc
Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x