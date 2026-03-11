Noi reguli pe aeroporturile din București. Ce trebuie să știi despre bagajul de mână

Regulă nouă pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu limita de lichide din bagajul de mână.

Regulă nouă pe aeroporturile din București. Ce se întâmplă cu limita de lichide din bagajul de mână | Shutterstock

Noi reguli pe aeroporturile din București au intrat în vigoare. Începând cu data de 11 martie 2026, limita de lichide din bagajul de mână crește până la doi litri.

Noi reguli pe aeroporturile din București

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că a intrat în vigoare o nouă serie de reguli în ceea ce privește transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de cabină. Acestea pot fi transportate de acum în recipiente individuale de până la 2 litri. Limita anterioară era de 100 de mililitri.

Citește și: Noile reguli impuse pentru pasageri în aeroporturile din Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe călătorii

Articolul continuă după reclamă

Măsura se aplică pasagerilor care pleacă de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și de pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Această regulă nu se aplică celor aflați în tranzit.

Purtătorul de cuvânt al CNAB, Teo Postelnicu, a vorbit mai mult despre „relaxarea condițiilor de securitate”.

Citește și: Au intrat în vigoare noi reguli privind transportul lichidelor în bagajele de cabină

„Limita de 2 litri este arhisuficientă pentru a trece un pasager. Poate să fie o sticlă de 2 litri, fie, să zicem, două de un litru sau patru de câte 500 de mililitri. Oamenii pot intra și trece de controlul de securitate aici fără nicio problemă. Scanerele respective pot identifica substanțele care sunt în sticle și pot decela dacă reprezintă o amenințare sau nu.

Deci nu mai este o problemă să mergem cu sticluțe mici de 100 de mililitri. Este vorba de tehnologii moderne, de ultimă generație, ale acestor scanere. Sunt dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină. Aeroporturile din București s-au aliniat la cele mai moderne practici europene”, a spus oficialul.

Acesta a mai precizat că nu va mai fi nevoie să scoți sticlele din bagaj în momentul controlului de securitate. Oficialul a mai atenționat că este vorba despre lichide, aerosoli și geluri, nu doar despre apă.

Ce a spus Compania Națională Aeroporturi București

Pasagerii care pleacă de pe cele două aeroporturi din București pot transporta în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri. Compania Națională a făcut un anunț oficial și a postat un videoclip demonstrativ pe pagina oficială de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu. Începând cu miercuri, 11 martie, ora 00:00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Citește și: Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă