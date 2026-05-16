Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă

Românii care merg în Bulgaria în 2026 trebuie să achite vinieta electronică și să respecte reguli stricte la trecerea graniței. Ce documente și echipamente auto sunt obligatorii și cât costă taxele de drum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 17:32
Se apropie vara, iar mulți români își planifică deja concediile. Una dintre destinațiile turistice care rămâne extrem de populară este Bulgaria. În fiecare sezon estival, numeroși turiști aleg litoralul bulgăresc datorită prețurilor accesibile, hotelurilor all-inclusive și distanței mici față de România.

Românii care aleg să călătorească în Bulgaria în 2026 trebuie să fie foarte atenți la regulile privind taxele de drum. Vinieta electronică este obligatorie pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Tarifele pentru vinietă au fost actualizate de autoritățile bulgare la începutul acestui an și sunt afișate atât în leva, cât și în euro.

Șoferii care circulă pe drumurile taxate fără vinietă valabilă riscă amenzi consistente, iar verificările sunt realizate automat prin camere și sisteme electronice de monitorizare.

Pentru intrarea în Bulgaria, cetățenii români au nevoie de pașaport simplu, pașaport electronic, pașaport temporar sau carte de identitate. Toate aceste documente trebuie să fie valabile pentru a putea trece granița. În cazul minorilor, este necesară procură dacă aceștia călătoresc fără unul dintre părinți, iar deplasarea nu poate fi făcută doar pe baza certificatului de naștere.

Pentru cei care aleg să călătorească cu mașina personală, autoritățile recomandă verificarea tuturor documentelor înainte de plecare. Șoferii trebuie să aibă asupra lor:

  • actul de identitate;
  • permisul de conducere;
  • certificatul de înmatriculare;
  • asigurarea internațională tip Carte Verde;
  • vinieta electronică valabilă.
  • De asemenea, mașina trebuie să fie echipată cu toate dotările obligatorii prevăzute de lege:
  • două triunghiuri reflectorizante;
  • trusă medicală de prim ajutor omologată;
  • stingător auto funcțional și în termen;
  • vestă reflectorizantă.

Pentru deplasările în afara țării sunt recomandate suplimentar:

  • roată de rezervă sau kit de pană;
  • cabluri de pornire;
  • lanternă;
  • copii după documentele importante ale mașinii;
  • asigurare RCA valabilă.

Totodată, în Bulgaria este obligatorie folosirea fazei scurte pe drumurile publice pe toată durata deplasării, inclusiv pe timpul zilei.

Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026.

În ceea ce privește costurile, tarifele vinietei au fost actualizate la începutul anului și sunt exprimate atât în leva, cât și în euro. Conversia se realizează automat la cursul oficial.

Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, tarifele sunt următoarele:

  • Vinieta de o zi – 4,09 euro / 8 leva (valabilă 24 de ore de la activare);
  • Vinieta de weekend – 5,11 euro / 10 leva (valabilă de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59);
  • Vinieta de o săptămână – 7,76 euro / 15 leva;
  • Vinieta de o lună – 15,34 euro / 30 leva;
  • Vinieta de trei luni – 27,61 euro / 54 leva;
  • Vinieta anuală – 49,60 euro / 97 leva.

Vinieta pentru Bulgaria poate fi achiziționată online, de la terminalele electronice BGTOLL sau prin transfer bancar. Taxa trebuie achitată înainte de intrarea pe drumurile naționale taxate, cel târziu la intrarea pe teritoriul Bulgariei.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
