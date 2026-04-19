Home News Social Un șofer a fost prins cu 224 km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul și cât va rămâne fără permis

Un șofer a fost prins cu 224 km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul și cât va rămâne fără permis

Un șofer a fost prins circulând cu 224 km/h pe autostrada A1 și a rămas fără permis pentru 120 de zile. Poliția a aplicat amenzi și controale ample, iar limita legală pe autostradă în România este de 130 km/h.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 23:13
Un șofer a fost prins cu 224 km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul și cât va rămâne fără permis | Shutterstock

Un șofer a fost prins conducând cu 224 km/h pe autostrada A1. Tânărul a rămas fără permis și s-a ales cu o amendă usturătoare. Șoferul a fost surprins pe un segment al autostrăzii Râmnicu Vâlcea–Deva, unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Un șofer a fost prins cu 224 km/h pe A1

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a oferit mai multe informații în acest caz. Bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile și a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei.

Autoritățile au precizat că acțiunile de control din zonă au vizat depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Citește și: A adoptat un câine crezând că urechile îi vor ramane "mici" când crește. Cum arată patrupedul la 2 ani

În cadrul aceleiași acțiuni, mai mulți conducători auto au fost opriți după ce au fost înregistrați de aparatul radar circulând cu viteze peste limita legală admisă. În total, au fost aplicate peste 141 de sancțiuni contravenționale, în valoare cumulată de aproximativ 51.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 17 certificate de înmatriculare și 5 permise de conducere, a relatat Digi.24.

Care este limita legală de viteză

Pe autostrăzile din România, limita maximă legală de viteză este, în general, de 130 km/h pentru autoturisme, conform legislației rutiere în vigoare. Aceasta poate varia în funcție de condițiile de drum, trafic sau semnalizarea rutieră temporară.

Pentru anumite categorii de vehicule, limitele sunt mai reduse: de exemplu, pentru motociclete fără ataș și autoturisme, limita standard este de 130 km/h, însă pentru vehiculele grele sau cele care tractează remorci, viteza maximă admisă este mai mică.

Citește și: O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată. Cum s-a format fenomenul spectaculos

Depășirea acestei limite cu peste 50 km/h este considerată contravenție gravă și atrage suspendarea permisului de conducere, precum și amenzi semnificative. În cazul de față, viteza de 224 km/h depășește cu 94 km/h limita legală, motiv pentru care sancțiunea aplicată a fost una severă.

Citește și: O tânără de 20 de ani se crede câine și va fi supusă unei operații de 640 de dolari pentru a-și pune colți. Cum arată

Poliția Rutieră reamintește că respectarea limitelor de viteză este esențială pentru siguranța rutieră, mai ales pe autostrăzi, unde accidentele produse la viteze mari au consecințe deosebit de grave. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a reduce numărul accidentelor cauzate de viteza excesivă.

Rezultate Loto, 16 aprilie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro...
AS.ro A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate&#8230;”
Observatornews.ro EXPERIMENT: Cum funcționează butonul SOS din mașină și ce riscă cei care abuzează de sistemul de urgență EXPERIMENT: Cum funcționează butonul SOS din mașină și ce riscă cei care abuzează de sistemul de urgență
Antena 3 George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu
SpyNews Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Rezultate Loto, 16 aprilie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro
Rezultate Loto, 16 aprilie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) Soluții inteligente și eficiente pentru locuințe mai călduroase
(P) Soluții inteligente și eficiente pentru locuințe mai călduroase
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
