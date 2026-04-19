Un șofer a fost prins circulând cu 224 km/h pe autostrada A1 și a rămas fără permis pentru 120 de zile. Poliția a aplicat amenzi și controale ample, iar limita legală pe autostradă în România este de 130 km/h.

Un șofer a fost prins cu 224 km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul și cât va rămâne fără permis | Shutterstock

Un șofer a fost prins conducând cu 224 km/h pe autostrada A1. Tânărul a rămas fără permis și s-a ales cu o amendă usturătoare. Șoferul a fost surprins pe un segment al autostrăzii Râmnicu Vâlcea–Deva, unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a oferit mai multe informații în acest caz. Bărbatul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile și a fost sancționat cu o amendă de 4.050 de lei.

Autoritățile au precizat că acțiunile de control din zonă au vizat depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: A adoptat un câine crezând că urechile îi vor ramane "mici" când crește. Cum arată patrupedul la 2 ani

În cadrul aceleiași acțiuni, mai mulți conducători auto au fost opriți după ce au fost înregistrați de aparatul radar circulând cu viteze peste limita legală admisă. În total, au fost aplicate peste 141 de sancțiuni contravenționale, în valoare cumulată de aproximativ 51.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 17 certificate de înmatriculare și 5 permise de conducere, a relatat Digi.24.

Care este limita legală de viteză

Pe autostrăzile din România, limita maximă legală de viteză este, în general, de 130 km/h pentru autoturisme, conform legislației rutiere în vigoare. Aceasta poate varia în funcție de condițiile de drum, trafic sau semnalizarea rutieră temporară.

Pentru anumite categorii de vehicule, limitele sunt mai reduse: de exemplu, pentru motociclete fără ataș și autoturisme, limita standard este de 130 km/h, însă pentru vehiculele grele sau cele care tractează remorci, viteza maximă admisă este mai mică.

Citește și: O nouă ploaie de meteoriți a fost identificată. Cum s-a format fenomenul spectaculos

Depășirea acestei limite cu peste 50 km/h este considerată contravenție gravă și atrage suspendarea permisului de conducere, precum și amenzi semnificative. În cazul de față, viteza de 224 km/h depășește cu 94 km/h limita legală, motiv pentru care sancțiunea aplicată a fost una severă.

Citește și: O tânără de 20 de ani se crede câine și va fi supusă unei operații de 640 de dolari pentru a-și pune colți. Cum arată

Poliția Rutieră reamintește că respectarea limitelor de viteză este esențială pentru siguranța rutieră, mai ales pe autostrăzi, unde accidentele produse la viteze mari au consecințe deosebit de grave. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a reduce numărul accidentelor cauzate de viteza excesivă.