Permisul categoria B va permite conducerea vehiculelor electrice de până la 4.250 kg în Uniunea Europeană. Noile reguli vizează autoutilitarele și rulotele și vor fi aplicate șoferilor cu minimum doi ani de experiență.

Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Ce condiție obligatorie impune noua legislație | Shutterstock

Permisul auto categoria B din Uniunea Europeană va permite, în viitor, conducerea unor vehicule electrice cu o masă totală de până la 4.250 de kilograme.

Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană

Conform noilor reglementări europene, această modificare reprezintă o diferență majoră față de limita actuală, stabilită la 3.500 de kilograme. Măsura are rolul de a facilita tranziția către autovehicule electrice și vizează în special autoutilitarele, vehiculele comerciale ușoare și rulotele moderne.

Noile reguli vor putea fi aplicate șoferilor care dețin permis categoria B de cel puțin doi ani, după ce statele membre vor introduce prevederile în legislațiile naționale.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Reguli noi. Proba la traseu pentru obținerea permisului de conducere, modificări majore. Polițistul nu va mai fi în mașină

Fără această schimbare, mulți conducători auto nu ar mai putea utiliza variantele electrice ale vehiculelor pe care le conduceau anterior fără obținerea unui permis suplimentar. Problema apare deoarece bateriile mașinilor electrice cresc semnificativ greutatea totală a vehiculului.

Modificarea reprezintă un pas important pentru adaptarea legislației europene la transformările rapide din industria auto. În ultimii ani, producătorii au investit masiv în dezvoltarea vehiculelor electrice, iar autoritățile europene încearcă să susțină acest proces prin reguli mai flexibile și mai apropiate de realitatea pieței.

Șoferii care vor beneficia de această facilitate trebuie să respecte însă anumite condiții. În cazul rulotelor și al unor vehicule speciale, ar putea fi necesare cursuri suplimentare sau examene practice. Numărul maxim de persoane transportate va rămâne neschimbat: opt pasageri plus șoferul.

Ce condiție obligatorie impune noua legislație

Statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție patru ani pentru implementarea directivei în legislațiile naționale. Modificarea a fost agreată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în a doua parte a anului 2024 și este considerată benefică pentru companiile de livrări, firmele care folosesc autoutilitare electrice și persoanele care doresc să achiziționeze rulote mai mari.

Actuala limită de 3.500 de kilograme a fost stabilită într-o perioadă în care mașinile electrice nu erau produse pe scară largă.

Citește și: Ar face orice pentru mama lui! Un bărbat s-a deghizat în femeia care i-a dat viață, ca să obțină un permis de conducere în locul ei. Video

În prezent, însă, dezvoltarea tehnologiei și creșterea cererii pentru vehicule nepoluante impun actualizarea regulilor europene. Pentru șoferii din România și din celelalte state membre, rămâne de văzut momentul exact în care noile prevederi vor intra în vigoare la nivel național.