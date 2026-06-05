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Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru a sunat revoltată la Capricii, după imaginile cu Giulia și Sorana: „Câte verișoare ai?”

Mama lui Alexandru a sunat foarte nervoasă la Mireasa, Capriciile Iubirii, după ce au apărut imagini cu Giulia și Sorana. Ulterior a sunat și mama fetei care a confirmat din nou că Sorana este verișoara concurentei Mireasa. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 10:42 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 11:05
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Doamna Ionela a spus că a mai văzut imagini cu Giulia în prezența altor fete pe rețelele sociale, însă, la o analiză în platoul de la Capricii s-a constatat că ori erau făcute cu inteligența artificială, ori erau cu verișoara. Doamna Ionela a spus că nu va fi de acord cu relația dintre Giulia și Alexandru, că nu va primi hainele fetei dacă le va trimite acasă la Alexandru și că nici nu ar veni la nuntă, dacă ei s-ar căsători.

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Mama lui Alexandru a sunat revoltată la Capricii, după imaginile cu Giulia și Sorana: „Tu chiar îți bați joc de copilul ăsta?”

„Mă Giulia, tu chiar îți bați joc de copilul ăsta? Mă fata mea, pe rețelele sociale circulă fel și fel. Câte verișoare ai? Tot timpul tu confirmi, îi scoți ochii copilului ăluia. L-ai adus la sapă de lemn. Nu înțeleg ce vrei să faci. Mi-ai dus copilul tot timpul în eroare. Toată lumea ăn online discută că nu e verișoara ei, ci iubita ei”, a spus doamna Ionela, vizibil nervoasă.

Doamna Carmen a intrat în direct pentru a confirma că Sorana este verișoară cu Giulia.

„Înseamnă că orice fată cu care Giulia a ieșit a fost prietena ei? Deja s-a ajuns foarte departe. Este inaccptabil așa ceva! Copilul ăsta trebuia să se izoleze de toată lumea? Dacă era cu 1000 de bărbați era mai bine?”, a spus mama Giuliei.

Alexandru a văzut imaginile la care făcea referire mama lui, și nu l-a deranjat nimic:

„Și eu am atâtea videoclipuri cu băieți, cu fete. Și eu dacă merg într-un club sau fac ceva…”, a spus Alexandru.

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