(P) Cum arată cu adevărat procesul de vânzare a unei mașini în România și de ce tot mai mulți oameni aleg să sară peste el complet

Cum arată cu adevărat procesul de vânzare a unei mașini în România și de ce tot mai mulți oameni aleg să sară peste el complet - sfaturi de la cumparautoacum.ro

Îți amintești cum ai pus anunțul. Ai făcut vreo douăzeci de poze, ai curățat mașina, ai scris descrierea cu grijă. Ai pus un preț corect, nici prea mare, nici să pari disperat. Și ai așteptat.

Primul telefon a venit a doua zi dimineață, la 7:43. Un domn care te-a întrebat dacă mai e disponibilă, a zis că vine sigur sâmbătă și nu a mai sunat niciodată. Al doilea a venit joi seara. Voia să o vadă undeva pe la miezul nopții, că atunci e liber. Al treilea a întrebat dacă o dai cu jumătate din prețul cerut, că oricum are nevoie de motor. Și tot așa, săptămâni la rând.

Nu e o exagerare. E experiența a zeci de mii de români care au trecut prin același proces în ultimii ani. Vânzarea unei mașini prin anunț online a devenit, pentru mulți, un job part-time neplătit: răspunzi la mesaje, explici starea tehnică de zece ori, te tocmești cu oameni care nu cumpără, programezi vizionări care nu se mai țin.

Problema reală nu e prețul. E timpul și energia.

Majoritatea oamenilor care vând o mașină nu au nevoie neapărat de ultimul leu posibil pe ea. Au nevoie să scape de ea rapid, curat și fără bătăi de cap. Vor să știe că tranzacția e reală, că banii vin pe loc, că actele se rezolvă și că nu mai trebuie să se gândească la subiect.

Problema e că sistemul clasic, anunț, vizionări, negocieri, acte, radiere, nu e construit pentru asta. E construit pentru răbdare. Și nu toată lumea are răbdare de trei luni pentru o mașină pe care oricum nu o mai folosește.

De aceea a apărut o altă variantă. Dacă dai o căutare simplă cu cumpar masini în București, vei găsi o întreagă categorie de servicii specializate în achiziția rapidă de autoturisme pe site-ul cumparautoacum.ro.

Conceptul e simplu, tu suni, ei evaluează, tu primești o ofertă, și dacă ești de acord, în aceeași zi ieși cu banii în buzunar. Fără anunțuri, fără telefoane la ore imposibile, fără negocieri de coșmar.

Cum funcționează în practică?

Procesul real, la o firmă serioasă de achiziții auto din București, arată cam așa: suni sau trimiți un mesaj cu datele mașinii, marca, modelul, anul, kilometrajul, starea generală. Primești o estimare de preț. Dacă ți se pare rezonabilă, stabilești o întâlnire. La sediu sau, în unele cazuri, ei vin la tine, mașina e inspectat fizic, oferta e confirmată sau ușor ajustată, și dacă ești de acord, contractul se semnează pe loc și banii îți intră în mână în aceeași zi.

Actele de transfer, radierea din evidență, toate formalitățile, le preia firma. Tu nu mai dai niciun drum la ghișeu.

Întregul proces, de la intrarea în sediu până la ieșire cu banii, durează în medie 30 până la 40 de minute. Nu zile, nu săptămâni. 40 de minute.

Ce tipuri de mașini se cumpără?

O întrebare frecventă este dacă mașina merită să fie dusă la o astfel de firmă. Răspunsul scurt este că aproape orice vehicul e eligibil, de la autoturisme rulate în stare bună, până la mașini cu probleme tehnice, mașini vechi care ocupă loc în parcare de ani de zile sau chiar vehicule destinate dezmembrării.

Firmele serioase cumpără mașini indiferent de an, marcă sau stare, inclusiv vehicule cu acte incomplete sau cu istoric de daune. Prețul reflectă starea reală, dar important e că nu pleci cu mâna goală indiferent ce ai în curte.

Merită sau nu?

Depinde de ce prețuiești mai mult. Dacă ai timp, nervi și răbdare, un anunț online poate aduce câteva sute de lei în plus față de o ofertă directă. Dacă vrei să rezolvi situația rapid, fără stres și fără riscul de a fi înșelat de un cumpărător necunoscut, o firmă specializată este, fără discuție, varianta mai inteligentă.

10 ani de activitate, sute de tranzacții finalizate și zeci de recenzii de la clienți reali spun același lucru: se poate vinde o mașină fără să-ți iasă sufletul din tine. Trebuie doar să știi unde să suni.