Șofer începător - Top 7 sfaturi utile pentru achiziția primei tale mașini second-hand

Amintirile cu prima ta mașină le vei păstra pentru o viață întreagă. Achiziția ei este un moment incitant, plin de entuziasm. Sentimentul de a avea propria mașină este eliberator.

Alege o mașină care să corespundă cu personalitatea și nevoile tale.

Dacă știi că nu vrei să investești într-o mașină nouă, în plus vrei să te perfecționezi în arta condusului cu una second-hand, ține cont de sfaturile de mai jos.

1. Ce buget ai pentru mașină?

Chiar dacă nu ai suficienți bani strânși, un împrumut la bancă reprezintă soluția. Ai grijă ca rata lunară să nu fie mai mult de 15% - 20% din salariul tău. O mașină second-hand va însemna și o atenție puțin mai mare cu întreținerea, poți fi nevoit să schimbi anumite piese auto.

În plus, plata combustibilului si asigurarea necesită și ele bani.

2. Realizează o listă cu mașinile preferate

Ia în considerare mai multe mărci de mașină care ți-ar plăcea, pe care le consideri potrivite ție și care se încadrează în buget.

Recomandarea este să iei în calcul, în principal, mașinile de clasă mică, pentru a le putea manevra cu ușurință și a le parca cu mai multă lejeritate. Desigur, poți opta și pentru o mașină de clasă medie. Vei vedea că, deși te-ai obișnuit să conduci pe mașina de la școala de șoferi, în maxim două săptămâni vei fi expert în a conduce o mașină mai mare.

În topul mașinilor populare alese de noii șoferi sunt:

- Opel Corsa - iubită de tinerii șoferi, plăcută la condus, sigură, spațioasă, cu un design elegant, robustă; găsești online, simplu și rapid, piese auto Opel de la epiesa;

- Ford Fiesta - a înregistrat vânzări bune, are consum eficient, arată foarte bine și este cunoscută și ca o mașină sigură;

- VW Polo - este o mașină recunoscută pentru designul său clasic, robustețe, valoare ridicată la revânzare. VW Polo a trecut cu siguranță testul timpului, iar noile modele se remarcă prin spațiul generos, fiabilitate, dar și dotările inteligente;

3. Benzină sau motorină

Motoarele diesel necesită schimbări frecvente ale uleiului, o întreținere mai riguroasă, prin urmare și bani mai mulți. În plus, pe lângă costul de mentenanță, cel de achiziție este și el mai mare în cazul motorizării diesel. Este adevărat că un motor pe benzină consumă mai puțin combustibil, însă ca șofer începător, șansele sunt mai mici să faci drumuri lungi prin țară.

4. Verifică istoricul mașinii

O regulă de bază când achiziționezi o mașină second-hand, chiar dacă ești șofer începător sau cu experiență, este să afli istoricul ei. Aceste informații te pot scăpa de ulterioare vizite regulate în service, pentru că din păcate sunt mulți vânzători care nu divulgă adevărul despre ce s-a întâmplat cu mașina în trecut. Resetarea kilometrajului este o practică des întâlnită.

Există aplicații online care, dacă introduci seria de sașiu a mașinii, verifică istoricul acesteia.

Seria de sașiu (numărul unic de identificare al unui vehicul) este așezat diferit de la o mașină la alta, poate fi în partea stângă-jos a parbrizului, sub capotă, sub scaunul pasagerului s.a. Desigur, indiferent de model, seria de sasiu o vei gasi intotdeauna in talonul masinii.

5. Mergi cu mașina la service

Vânzătorul trebuie să îți permită să mergeți cu mașina în service pentru a fi verificată în amănunt de un mecanic. Chiar dacă vei scoate o sumă de bani din buzunar, este o acțiune care te poate feri de ulterioare probleme.

Alege un service în care ai încredere. Un service din imediata apropiere, unde te îndeamnă vânzătorul, nu este tocmai o idee bună. S-ar putea să se cunoască și să fi vorbit între ei în prealabil.

6. Realizează un test drive

Testarea mașinii second-hand este cea mai bună modalitate de a-ți da seama dacă este modelul de mașină pe care îl căutai cu adevărat.

Ține cont dacă ai suficient spațiu, dacă te simți confortabil în poziția de conducere, dacă scaunele sunt ușor de reglat. Cum este vizibilitatea? Verifică așadar oglinda retrovizoare și oglinzile laterale. Cum simți frânele?

7. Negociază prețul

Chiar dacă te cunoști și știi că nu ai negociat niciodată vreun preț, nici măcar cu băbuța din piață, toate au un început. Cu un plan pus la punct, vei vedea că poți avea o înțelegere rapidă.

Decide câți bani ești dispus să platești pe mașină, dar evident, nu începe discuția pronunțând această sumă.

Începe cu o ofertă de deschidere mai mică decât prețul tău final și ține cont că s-ar putea ca tocmai vânzătorului mașinii să nu îi facă plăcere să negocieze, chiar dacă este treaba lui.

Când ați ajuns la un preț de mijloc, înseamnă că ești într-un punct bun.

Spor și la cât mai mulți kilometri fără incidente în mașina ta nou achiziționată!