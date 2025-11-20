Antena Căutare
Impozit auto diferențiat după motor și norma de poluare. Autoturismele pentru care se anunță scăderi de taxe

Un nou sistem de impozitare auto urmează să intre în vigoare de anul viitor. Iată ce se va întâmpla!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 12:05 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 17:40
Impozit auto diferențiat după motor și norma de poluare. Autoturismele pentru care se anunță scăderi de taxe | Shutterstock

Schimbările vizează modul în care sunt taxate autoturismele, impozitul urmând să fie calculat nu doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare a fiecărui vehicul.

Impozit auto diferențiat după motor și norma de poluare. Autoturismele pentru care se anunță scăderi de taxe

Autoritățile urmăresc, astfel, descurajarea utilizării mașinilor vechi și poluante, în timp ce posesorii de autoturisme moderne, cu emisii reduse, ar putea chiar să plătească mai puțin.

Cum se schimbă formula de calcul

Noua formulă introduce o taxare diferențiată pe fracții de câte 200 cm³, cu praguri stabilite la 1.600, 2.000, 2.600 și 3.000 cm³. Pe lângă cilindree, norma de poluare va juca un rol important în stabilirea sumei finale. Astfel, două mașini cu aceeași capacitate cilindrică, dar cu norme de poluare diferite, vor avea impozite distincte — cele cu norme inferioare urmând să fie taxate mai mult, potrivit digi24.ro.

Totuși, autoritățile subliniază că norma de poluare nu va inversa raportul dintre cilindree și taxă. Cu alte cuvinte, un motor mare, chiar euro 6, nu va deveni mai ieftin de impozitat decât un motor mic, dar cu o normă mai veche.

Ce se întâmplă cu impozitele pentru mașinile mici

Un exemplu dat pentru anul fiscal 2026 arată clar direcția în care merge sistemul. Pentru un autoturism cu motor de 1.600 cm³:

  • Normă Euro 3: impozitul va fi 240 lei
  • Normă Euro 6: impozitul va fi 200 lei

Chiar și în varianta mai puțin poluantă, se observă o creștere semnificativă față de nivelul actual — aproximativ 100 lei în 2024. Măsura reflectă tendința generală de majorare a taxelor pentru toate categoriile de motoare, cu penalizări suplimentare pentru normele de poluare inferioare.

Motoarele mari: unele taxe scad în 2026

Paradoxal, pentru anumite motoare de capacitate mare, noile reguli ar putea aduce scăderi ale impozitelor, cel puțin pentru vehiculele moderne. În prezent, pentru un motor de peste 2.000 cm³, impozitul este aproximativ același indiferent de norma de poluare — în jur de 1.000 lei atât pentru Euro 3, cât și pentru Euro 6.

Din 2026, situația se schimbă:

  • Pentru motoarele Euro 6, impozitul ar urma să scadă la aproximativ 850 lei.
  • Pentru cele cu norme mai vechi, impozitul va crește, diferențierea devenind semnificativă.

Această ajustare pune presiune pe posesorii de vehicule mari și poluante, dar aduce o ușoară relaxare fiscală pentru cei care au investit în mașini moderne, cu emisii reduse.

În ceea ce privește vehiculele electrice, a fost stabilită o taxă unică: 40 de lei. Nivelul redus al impozitului păstrează stimulentele pentru achiziția de mașini nepoluante, însă reprezintă, totuși, o noutate, în condițiile în care în multe zone acestea sunt scutite complet.

Noile reguli cresc presiunea pe posesorii de mașini vechi, în timp ce șoferii care dețin autoturisme moderne pot beneficia de reduceri. Diferențierea pe norme de poluare devine astfel un instrument fiscal prin care autoritățile încearcă să accelereze reînnoirea parcului auto și să reducă nivelul emisiilor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

