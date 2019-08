Ministerul Agriculturii: La finalul călătoriei navei Al Shuwaikh, cu 66.000 ovine, s-a înregistrat un procent al mortalităţii de 0,5 % din totalul animalelor îmbarcate, în limite legale

Ministerul Agriculturii a anunţat vineri că România respectă normele sanitar-veterinare privind bunăstarea animalelor şi regulile privind exportul animalelor vii, iar la finalul călătoriei navei Al Shuwaikh, care a transportat 66.000 de ovine spre ţările din Golf, s-a înregistrat un procent al mortalităţii de 0,5 % din totalul animalelor îmbarcate, procent care se încadrează în limita acceptată în astfel de situaţii, de maximum 1,5 % mortalitate tehnologic admisă.

Precizările vin în urma apariţiei în spaţiul public a unor informaţii potrivit cărora România încalcă o serie de norme europene privind exportul de animale vii.

”Anterior realizării transportului de ovine în Golful Persic, ANSVSA, autoritatea competentă pentru exportul animalelor, a transmis căpitanului navei instrucţiuni tehnice privind transportul în siguranţă al animalelor, cu respectarea regulamentelor europene în domeniu. În premieră, pentru exporturile de animale efectuate din România către ţări terţe, sănătatea şi bunăstarea animalelor au fost monitorizate pe întreaga durată a călătoriei de către un medic veterinar, care a asigurat şi asistenţa sanitară veterinară pentru animalele transportate”, arată un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Nava Al Shuwaikh, încărcată cu 66.000 de ovine a plecat din portul Midia, judeţul Constanţa în data de 14 iulie şi si-a încheiat călătoria în data de 6 august, în portul Muscat din Oman.

”Durata călătoriei a fost de 23 de zile, perioadă în care s-a înregistrat un procent de mortalităţi de 0,5 % din totalul animalelor îmbarcate, procent care se încadrează în limita acceptată în astfel de situaţii, de maximum 1,5 % mortalitate tehnologic admisă”, precizează ministerul.

ANSVSA a primit raportări zilnice privind starea de sănătate a animalelor, semnate de medicul veterinar prezent la bord, precum şi un raport final întocmit de căpitanul navei.

”Animalele transportate pe punţile superioare nu s-au aflat sub acţiunea directă a razelor solare, acestea fiind acoperite. Temperatura a fost monitorizată zilnic, în toate zonele unde au fost cazate animalele, rapoartele veterinare indicând faptul că pe nicio punte nu a fost depăşit pragul de 35 de grade Celsius. Din datele incluse în aceste raportări, precum şi din fotografiile realizate pe durata călătoriei (ataşate) a reieşit faptul că nu au fost înregistrate probleme majore privind sănătatea şi bunăstarea animalelor. Nu au fost semnalate astfel de probleme nici la destinaţie, unde s-a făcut debarcarea animalelor. Toate informaţiile de mai sus sunt bazate pe documente semnate şi asumate de către medicul veterinar care a însoţit transportul şi de căpitanul navei”, mai arată Ministerul Agriculturii.

De asemenea, pe toata durata transportului de ovine au fost respectate normele referitoare la regimul de temperatură, de furajare şi la necesarul de apă al animalelor.

România este a treia ţară din Uniunea Europeană în sectorul creşterii ovinelor. De asemenea, exportul reprezintă un element important pentru acest sector, la nivelul anului 2018 exportându-se 48.500 tone carne de ovine.

Interzicerea exportului către ţările din zona Golfului Persic ar afecta grav interesele crescătorilor şi exportatorilor de animale, având implicaţii sociale şi economice greu de cuantificat.

În iulie, comisarul european pentru sănătate şi siguranţa alimentelor, Vytenis Andriukaitis, a transmis oficialilor de la Bucureşti o scrisoare în care cerea să se oprească livrarea a 70.000 de oi din România către Golful Persic, deoarece condiţiile adecvate pentru bunăstarea animalelor nu pot fi garantate.

Într-un mesaj postat pe Twitter, comisarul european susţinea luna trecută că Executivul UE are informaţii privind un transport de 70.000 de ovine ce ar urma să aibă loc în luna iulie, menţionând că în această perioadă animalele ar fi expuse unor temperaturi extrem de ridicate, iar prevederile legale din domeniu interzic transportul acestora în astfel de condiţii.



Potrivit organizaţiei Eurogroup for Animals, oile urmau să fie transportate către Kuwait, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, unde are loc, în august, “Festivalul sacrificiului”. Nava Al Shuwaikh este deţinută de compania Kuweit Livestock Transport & Trading (KLTT), care a fost implicată anul trecut într-un scandal legat de transportul oilor din Australia şi, potrivit Eurogroup for Animals, compania este cunoscută pentru repetate încălcări ale legislaţiei şi este responsabilă de moartea la bord a peste un milion de ovine în ultimele decenii.





Sursa : news.ro