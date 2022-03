(P) Salariul în construcții în 2022

Angajatii din constructii au salarii mai mari fata de cei din alte domenii si, mai mult decat atat, este un domeniu in continua expansiune, care evolueaza in paralel cu societatea.

Salariile mai mari din constructii nu sunt doar un mit. Legal, incepand cu 2019, salariul minim pe economie este mai mare in acest domeniu fata de celelalte domenii, iar aceasta diferenta ramane valabila si in 2022. In plus, angajatii din constructii beneficiaza si de alt tip de avantaje, si anume reducerea de la anumite taxe si impozite.

Pentru a calcula propriul salariu indiferent de domeniul in care activezi utilizeaza calcul salariu net.

Salariul minim pe economie in constructii

In 2019, s-au introdus pentru prima data pragurile salariale diferentiate in functie de categoria de angajati. Concret, angajatii cu studii superioare si cei din domeniul constructiilor aveau salarii minime garantate mai mari fata de angajatii din oricare alt domeniu. In 2019, salariul minim brut garantat in constructii era de 3000 de lei, iar cel pentru alti angajati era de 2080 de lei.

Salariul minim a crescut constant pana in acest an inclusiv. In 2022, acesta este de 2550 de lei brut. Salariul minim in constructii a ramas, insa, neschimbat din 2019 si pana in prezent, fiind de 3000 de lei brut inclusiv in acest an. Aceasta suma nu include si eventuale sporuri sau indemnizatii pe care orice angajator le poate acorda dupa criterii proprii angajatilor sai.

O noutate in 2022 este faptul ca dispare diferenta de salariu minim in cazul angajatilor cu studii superioare, singura categorie care ramane in avantaj fiind cea a angajatilor din constructii.

Impozitele in domeniul constructiilor

Nu doar salariul minim este diferit pentru angajatii din constructii. Exista si anumite beneficii care se aplica taxelor si impozitelor datorate de acestea, care sunt:

scutirea de plata impozitului pe venit, in valoare de 10%;

scutirea de la plata contributiei pentru sanatate (CASS), in valoare de 10%;

reducerea contributiei la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

Pentru aplicarea acestor beneficii, angajatorul trebuie sa indeplineasca doua criterii:

sa obtina o cifra de afaceri echivalenta cu cel putin 80% din cifra de afaceri totala (calculata de la inceputul anului);

veniturile brute lunare ale celor pentru care se aplica scutirile sa fie intre 3000 si 30000 de lei si sa fie prevazute in contractul individual de munca.

Aceste scutiri sunt aplicabile intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2028.

