Cu ce probleme de sănătate se confruntă Selina, iubita lui Victor Slav. A apărut cu perfuzia la mâna

Fosta concurentă Asia Express - Drumul Zeilor a vorbit deschis despre starea ei de sănătate și ce se întâmplă atunci când ignorăm semnalele pe care coprul ni le transmite.

Selina, iubita lui Victor Slav, a postat recent pe rețelele de socializare o imagine care i-a îngrijorat pe fani. Se pare că Selina se confruntă cu niște probleme de sănătate și a avut nevoie de intervenția medicilor. Ea s-a fotografiat cu o perfuzie la mână și o branulă plină de sânge, semn că starea ei de sănătate nu este una tocmai bună.

Selina a recunoscut că și-a dat seama abia acum că trebuie să acorde mai multă atenție stării ei de sănătate și semnelor pe care i le transmite corpul ei.

Chiar dacă nu a spus clar ce a pățit și cu ce probleme s-a confruntat, ea a vrut să sublinieze importanța sănătății, a unei pauze luate la timpul ei și a controalelor medicale care pot ajuta din timp. Iubita lui Victor Slav a mai adăugat că fără sănătate nimic nu contează cu adevărat și i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să nu ignore semnalele pe corpul le transmite atunci când nu mai poate.

“În goana zilnică uităm adesea ce contează cu adevărat. Ne stresăm, ne comparăm, ne consumăm pentru lucruri care, în realitate, nu au nicio valoare dacă nu suntem sănătoși. Dar vine un moment — un semn, o durere, o oprire forțată, care ne face să înțelegem brusc: fără sănătate, nimic nu mai are sens.

Când corpul sau mintea ne trimit un semnal, toate „problemele” de ieri dispar. Rămâne doar dorința simplă și profundă: să fii bine. Să poți trăi, să te poți bucura, să poți iubi. Sănătatea ne pune timpul în perspectivă și ne amintește că viața nu înseamnă doar a alerga înainte, ci și a avea grijă de noi pe parcurs. Adevărul este că sănătatea este cea mai mare investiție pe care o putem face în noi. Nu mașina, nu casa, nu aparențele, ci noi. Corpul nostru. Mintea noastră. Echilibrul nostru.

Așa că nu aștepta un moment dificil ca să-ți dai seama de asta. Ia-ți timp să te odihnești, să respiri, să-ți asculți corpul, să te pui pe primul loc. Viața e mult mai frumoasă atunci când tu ești bine. Ai grijă de tine. Meriți”, a fost mesajul scris de Selina, iubita lui Victor Slav, la descrierea postării sale de pe Instagram în care apare cu perfuzia la mână.

Fanii ei i-au transmis mai multe mesaje de încurajare în secțiunea de comentarii, urându-i multă sănătate.

