The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE! Nelu Cortea : “E a doua oară când mă îmbrac la costum”

După 13 episoade încărcate de emoție, spectaculozitate și momente care au surprins publicul în fiecare săptămână, The Ticket se apropie de momentul suprem.

Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmări live desemnarea marelui câștigător al sezonului, cel care va pleca acasă cu premiul de 100.000 de euro și cu titlul final al competiției.

The Ticket își desemnează marele câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Nelu Cortea : “E a doua oară în viața mea când mă îmbrac la costum”

Concurenții rămași în cursă pregătesc momente create special pentru această seară decisivă, într-o confruntare artistică fără rezerve, în care emoția, riscul și tehnica se întâlnesc sub presiunea directului. Tot ce au învățat și tot ce au construit pe scenă de-a lungul sezonului se va juca într-o singură reprezentație, într-o singură șansă și sub privirea întregii țări. Telespectatorii sunt cei care vor avea ultimul cuvânt de această data, pentru că marele câștigător va fi desemnat în urma SMS-urilor venite de la ei.

Finala va oferi un show complet, construit ca un maraton artistic care trece prin zone diferite de expresie. Pe aceeași scenă vor prinde viață dansurile populare ale Ansamblului Valea Târnavelor, Voiniceasca și Ansamblul Academic Joc, dansul contemporan propus de The Petrini’s și coregrafiile moderne prezentate de Nightmare Swans. Muzica va completa energia serii prin momente pregătite de Marian Grasu, Victor Barbu și Damian, Savin și Beni Mihai, iar zona vizuală va atinge spectacolul maxim printr-un show laser spectaculos, semnat Mr. Vietnam (MIV). De asemenea, finala include un număr special susținut de Lai Yee, artist venit din China, într-o secvență concepută să transporte publicul în alt registru senzorial și vizual. Adrenalina va fi dusă la extrem de momentele de acrobație pregătite de Aija Taheira și Duo Romance, două apariții construite pe tensiune, risc și impact scenic.

Mari emoții se regăsesc și în culisele prezentării live, în special pentru cei doi prezentatori, Nelu Cortea și Cătălin Bordea. „Pentru mine, este primul live. Cătălin a experimentat de multe ori asta, din acest motiv emoțiile sunt mult mai mari în ceea ce mă privește. Sâmbătă este seara în care, pentru a doua oară în viața mea, voi fi îmbrăcat la costum. Prima oară s-a întâmplat asta când m-am căsătorit, iar de atunci n-am mai știut ce înseamnă acest element vestimentar. Suntem emoționați, dar și super curioși să vedem numerele concurenților, pentru că deja ne-au surprins prima dată, iar acum cred că totul va fi senzațional și la superlativ”, a declarat Nelu Cortea.

Juriul se va bucura din primul rând de un spectacol complet, iar comentariile și reacțiile lor vor ajuta publicul să ia o decizie finală. Sâmbătă, ora 20:00, la Antena 1, rămâne un singur bilet. Un singur câștigător. 100.000 de euro. Finala The Ticket promite o seară irepetabilă, intensă, plină de talent, adrenalină și spectaculozitate live, iar România va decide cine merită biletul suprem.