Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor juraților Chefi la cuțite în Portul din Mangalia. Cadoul pe care puțini l-au observat la TV

Irina Fodor i-a încântat pe jurații Chefi la cuțite cu o surpriză perfectă pentru preparatele lor!

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 10:45 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 11:15

În a noua ediție din sezonul 16 Chefi la Cuțite, difuzată pe 1 decembrie 2025, jurații au avut parte de o întâmpinare ca la carte din partea prezentatoarei emisiunii, aflându-se deja într-un cadru de vis, în Portul Turistic Mangalia.

Acolo, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu s-au pregătit să lupte pentru o nouă bombă cu amulete, iar Irina Fodor le-a mărturist că cel care va decide câștigătorul este chiar Chef Vlad Pădurescu.

Înainte de a începe marea bătălie pentru avantajul zilei, chefii au primit din partea prezentatoarei o surpriză care nu doar că le-a ridicat moralul, dar le-a bucurat și papilele gustative.

Este vorba despre două sticle de vin, pe care nu doar că le-au primit cadou, ci pe care le-au și inclus în preparatele lor spectaculoase.

„Portul Turistic Mangalia, aici m-am gândit să vă aduc astăzi!” a spus Irina Fodor, urmând să stârnească discuții nostalgice, dar și curiozități amuzante din partea lui Chef Richard Abou Zaki.

În timp ce Chef Sautner își amintea de perioada în care a făcut armata în această locație superbă de la malul mării, Chef Richard a făcut o confuzie cu ”Mangalița”:

„Aici suntem în Mangalița? Aici se cresc porculeții Mangalică?” a întrebat acesta, fiind lămurit ulterior cu privire la locul în care se află.

„Acum că ne-am lămurit și cu sirenele și cu locul în care suntem, nu știu dacă observă cineva, dar v-am adus și un vin. Adică nu vă țin nici pe uscat. Ca să nu ziceți că nu sunt eu o gazdă minunată, v-am adus vinuț bun, vorbim de Murfatlar, gama Aerosoli, și mi se pare că se potrivește cu voi pentru că este un vin care celebrează viața care trebuie trăită fără conformitate, exact așa cum sunteți voi.

Este un vin sprinten, are note de libertate, gata să-ți aducă aminte cât de spectaculoasă este viața. Am vrut să vă înveselesc cu vinul, dar nu este adus așa pur întâmplător. Trebuie să îl și potriviți cu preparatul vostru de astăzi pentru că vorbim și de pairing” a spus Irina Fodor, luându-i prin surprindere pe jurați cu o sticlă de Fetească Neagră & Pinot Noir Rose Sec și cu una de Fetească Regală & Sauvignon Blanc Alb Sec.

Care este istoria vinului Murfatlar. Ce îl face atât de special

Vinul Murfatlar este cunoscut în întreaga Românie, însă ceea ce nu mulți știu este faptul că numele vinului este asociat cu turcescul Murilvet, care înseamnă om generos, dar și cu Muriivetli care înseamnă om curajos, cu inima deschisă și calități superioare sau un om de omenie.

Denumirile menționate mai sus au derivat în Murfat, iar, apoi, în Murfatlar, care face referire la urmașii lui Murfat.

Faima podgoriei și a vinului de Murfatlar nu vine doar din numele celebru, ci și din rezultatul climatului de stepă, cu soare puternic, care asigură concentrarea zaharurilor în boabele de struguri, al teraselor dăltuite în calcar de mâna omului și al dotărilor moderne care permit explorarea celor mai bune soiuri de vin și cupaje.

Totodată, un element la fel de important în acest sens este mâna oamenilor locului care se pricep să facă viticultură exact așa cum au învățat din tată-n fiu.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Irina Fodor în Portul Turistic Mangalia
„De la ținuturile stepei dobrogene, ținut arid, ars de razele fierbinți ale soarelui și uscat de vânturi neiertătoare ale iernii până la numele greu de pronunțat la concursurile internaționale de vinuri, a fost un drum lung, de care suntem mândri.” spun reprezentanții oficiali ai brandului.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Emoții uriașe în bootcamp-ul de ieri seară: Chefii și-au format echipele...
