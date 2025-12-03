Alexandra Stan revine cu dezvăluiri tulburătoare despre experiențele sale din relațiile anterioare. Prin ce dramă a trecut.

La mai bine de un deceniu după episodul violent care a uimit România — agresiunea suferită din partea fostului ei manager, Marcel Prodan — artista mărturisește că a trecut din nou printr-o situație de abuz fizic, însă de această dată în cadrul unei relații sentimentale.

Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”

Invitată la ZUnivers Podcasts, cântăreața a vorbit deschis despre traumele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Ea a mărturisit că, pe lângă violența fizică din 2013, a trăit și alte episoade de abuz, unele emoționale și psihologice, dar și unul fizic, într-o relație pe care a ales să o păstreze anonimă.

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional (n.r. să treacă prin abuzuri). Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat”, a spus artista, explicând că nu a realizat la timp amploarea comportamentelor abuzive la care era supusă.

Cel mai dur moment al relației a venit însă la final, când partenerul său ar fi agresat-o și ar fi alungat-o din locuință.

Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu', a declarat Alexandra Stan, la ZUnivers Podcasts, potrivit viva.ro.

Legătura dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei

Fanii Alexandrei Stan nu bănuiau că artista ar avea vreo legătură cu Leonard Doroftei, dar cântăreața a postat recent pe rețelele de socializare un video în care apare alături de celebrul pugilist.

Pentru a explica legătura lor, Alexandra le-a dezvăluit fanilor că a fost să facă antrenamente cu Leonard Doroftei și este mândră că a ajuns să îl cunoască personal și să învețe câteva lucruri de la el.

„Pare ușor, dar nu e! E chiar greu, dar foarte satisfăcător după o oră de concentrare, respirație și joc de glezne! Recunoscătoare că am fost antrenată chiar de maestrul însuși, Leonard Doroftei”, a scris Alexandra Stan la video-ul în care fostul concurent Power Couple o antrenează.

Deși are un program extrem de încărcat, cu multe concerte, înregistrări la studio și filmări pentru noi videoclipuri, Alexandra Stan găsește mereu timp pentru a se menține în formă.

Artista muncește din greu la sală, merge adesea și la pilates și, mai nou, s-a apucat pe box pentru a învăța și autoapărare.

Artista este curioasă să descopere cât mai multe laturi ale sportului, dar în același timp are și grijă de alimentația ei. Cântăreața cu un trup de zeiță muncește mult pentru a se menține în formă. Mereu cu o siluetă sexy și ținute care îi pun formele în evidență, Alexandra Stan a știut mereu cum să iasă din tipare.

Atunci când apare pe scenă sau la evenimente, artista surprinde cu aparițiile ei fără cusur.