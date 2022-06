(P) Vrei să devii tester? Descoperă 8 lecții importante de care să ții cont!

Soluții există, contează să începi cu o cercetare a anunțurilor de joburi pentru testeri. De exemplu, pe eJobs.ro, vei descoperi că angajatorii pun mare accent pe abilitățile soft. Este important să ai cunoștințe foarte bune de limba engleză, abilități de comunicare, atenție la detalii, abilitatea de a lucra cu deadline-uri, pasiune, dorința de a învăța. Cunoașterea procedeelor de testare sau o calificare în domeniul testării pot fi un plus pentru tine. Și poți obține această calificare în cadrul proiectului Cursuri IT by eJobs, unde vei putea îmbina partea teoretică cu partea practică. Iar pentru a avea un start bun, începe prin a parcurge câteva lecții pe care merită să le urmezi în acest domeniu.

1. Motivația contează pentru a avansa în testare

În primele luni de formare în testare software, vei întâmpina în practică situații mai dificile, care poate te vor determina să te gândești dacă ai făcut alegerea potrivită în carieră. Contează mindset-ul tău pentru a face față provocărilor. Ele apar în orice domeniu, însă cei care înțeleg importanța a ceea ce fac și au un scop vor reuși. Gândește-te ce impact are munca ta, la ce optimizări contribui și această abordare te va motiva să continui.

2. Nu lăsa niciodată ideile nedocumentate

În timpul ședințelor sau întâlnirilor în echipă sunt prezentate mulțime de opinii și iau naștere idei și sugestii de îmbunătățire a software-ului, prin testare. Problema? Adesea, acele idei rămân acolo și nu mai sunt aduse niciodată în discuție. Ce poți face? Documentează acele idei și începe să le aplici în testare. Filtrează de fiecare dată acele elemente care au potențialul de a aduce valoare proiectului.

3. Comunică clar erorile, acordând atenție mesajului

Atunci când munca ta presupune să găsești greșeli, este important să le transmiți programatorilor într-un mod cât mai clar, fiind atent și la exprimare. Ai observat și situația în care programatorii prioritizează erorile, raportate de testerul X, dar nu de către testerul Y? Testerul X oferă întotdeauna informații mai clare despre eroarea raportată. El investighează problema, încearcă să-i înțeleagă cauza principală, iar în raport va detalia bug-urile și soluțiile, de aceea dezvoltatorilor le place să prioritizeze erorile sale.

De asemenea, contează mult și felul în care formulezi mesajul către programatori. Nimeni nu ar dori să audă „ai făcut greșeli”, dar toată lumea ar răspunde pozitiv la „putem face asta mai bine în acest fel, nu crezi?”

4. Valorifică din plin timpul, investind în formarea ta

Când lucrezi într-un domeniu în care tehnologia se schimbă zilnic, este important să ții pasul cu ea și să găsești sursele de unde te poți documenta și învăța.

Internetul este plin de cursuri, tutoriale, bloguri pentru a învăța lucruri noi în testare. Dar care dintre aceste surse corespunde cel mai bine așteptărilor tale? Care îți oferă ocazia de a și practica ceea ce înveți, astfel încât să fii cât mai pregătit pentru primul job de tester?

5. Experiența userilor ar trebui să fie prioritatea ta

Preia rolul utilizatorului final, gândește-te la diferite situații de navigare pe desktop și pe mobil, realizează o comandă, verifică cât timp durează să faci acea comandă, cât durează să se încarce paginile. Ia în calcul faptul că oamenii nu navighează pe internet, respectând indicațiile vreunui manualul de utilizare. Oamenii își doresc site-uri simple și prietenoase, iar misiunea ta este să testezi acea simplitate.

6. Să spui Da tuturor task-urilor este un fel de autosabotaj

Dorința de a ajuta creează o impresie pozitivă. Însă să spui „da” fiecărei solicitări de fiecare dată poate fi un task copleșitor. Avem tendința de a accepta fiecare sarcină care ne vine în cale. De multe ori, implicarea îți oferă o experiență de învățare sau contribuie la consolidarea relațiilor profesionale și personale. Dar, pe de altă parte, dacă nu-ți cunoști capacitatea și nu-ți alegi task-urile în care te poți implica, spunând Nu când este cazul, performanța ta poate fi afectată. Să spui Nu este sănătos. Și nu trebuie să inventezi scuze pentru a arăta de ce nu poți face un anumit lucru, încearcă doar să-ți dai seama dacă merită! Există și opțiunea de a delega sau de a oferi ajutor mai târziu, astfel încât să nu-ți pierzi concentrarea asupra task-urilor la care lucrezi în prezent.

7. Din greșeli înveți

„Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că n-a încercat să facă nimic nou”, spunea Albert Einstein.

Greșelile sunt inevitabile, contează însă să nu devii defensiv când vine vorba de ele. Acestea reprezintă o experiență de învățare. Ai șansa de a le analiza și de a găsi modalități prin care să nu le mai repeți. Este modalitatea prin care poți ieși din zona de confort și prin care poți avansa în testarea software.

8. Nu ezita să-ți prezinți munca! Din feedback înveți

La începutul carierei în testare software este firesc să fii mai rezervat atunci când va trebui să-ți prezinți munca. Teama că vei fi judecat sau teama că munca ta nu va fi luată în considerare sunt principalele motive. Însă gândește-te că ai mult mai mult de câștigat dacă îți prezinți, de exemplu, raportul de bug-uri identificate și echipa îți oferă feedback constructiv. Să eviți să-ți prezinți munca înseamnă să ai o traiectorie de învățare foarte liniară.

