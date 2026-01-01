Schimbare importantă pentru angajați! Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. De când intră în vigoare măsura

Schimbare importantă pentru angajați! Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Află pentru ce perioadă se aplică și ce spune Ministrul Sănătății despre această decizie controversată.

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce spune Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete | Shutterstock & Hepta

Schimbare importantă pentru toți angajații din România care primesc concediu medical: prima zi nu va mai fi plătită. Decizia a fost luată în ultima ședință de Guvern din 2025, printr-o Ordonanță de Urgență și intră în vigoare chiar din prima zi a Anului Nou.

Schimbare importantă pentru angajați! Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Ce spune Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

De la 1 ianuarie 2026, angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate, prevede Ordonanța de Urgență aprobată marți transmite hotnews.ro.

Până acum, regulile pentru plata concediului medical erau clare: angajatorul achită, de regulă, primele 5 zile, iar de la ziua a 6-a în sus, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prelua plata. De la începutul lui 2026 însă, plata se reașază astfel:

Articolul continuă după reclamă

Ziua 1 de concediu medical nu este plătită deloc – nici de angajator, nici de CNAS.

Zilele 2–6 sunt plătite de angajator

Din ziua 7 până la sfârșitul perioadei de boală, plata este suportată de CNAS.

Citește și: Se schimbă total sistemul de asigurări de sănătate! Medicii de familie nu mai dau trimiteri. Bolnavii, acces la dosarul electronic

Noua măsură vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027. Este important de știut că prima zi de concediu medical își păstrează valoarea de stagiu de asigurare la Casa de Asigurări, adică nu afectează calitatea de asigurat în sistemul de sănătate, deși nu generează plată salarială.

Oficialii Guvernului susțin că scopul măsurii este descurajarea concediilor medicale fictive, adică a situațiilor în care certificatul medical este folosit mai degrabă pentru a obține câteva zile libere decât pentru recuperare reală. Ministrul Sănătății a spus că aceste abuzuri generează costuri mari pentru buget și pun presiune pe sistem.

Mai exact, s-a argumentat că dacă prima zi nu este plătită, angajații ar fi mai puțin tentați să solicite concedii scurte “de dragul unei mini-vacanțe” sau pur și simplu pentru a profita de sistem.

„Sigur că este menit să scadă numărul de concedii medicale, în special al celor scurte, de 2-3 zile, care, de obicei, au fost identificate atunci când se făceau punți sau, în urma controalelor, s-au identificat că sunt concedii fictive”, a declarat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru sursa menționată aterior.

Nu toată lumea este, însă, de acord cu această schimbare. Unele organizații din domeniul sănătății au atras atenția că măsura ar putea afecta oamenii care chiar sunt bolnavi, în special pe cei cu venituri mici, pentru care o zi fără plată poate conta în mod real.

Pe de altă parte Alexandru Rogobete susține că impactul acestei măsuri este estimat la un miliard de lei pe an, bani care ar urma să fie folosiți pentru introducerea pe lista de medicamente compensate de noi tratamente pentru pacienții oncologici, cu boli rare sau alte afecțiuni, dar și pentru programe de screening.

Citește și: Românii se pot testa gratuit pentru hepatită B, hepatită C și HIV. Care sunt condițiile și ce informații trebuie să afli

Această modificare vine într-un context mai larg de reformă a sistemului de sănătate și a modului în care sunt plătite beneficiile de boală. Începând din august 2025, indemnizațiile de concediu medical au fost deja ajustate, de exemplu, în funcție de durata concediului, iar alte propuneri au vizat ajustări ale contribuțiilor și ale controlului asupra certificatelor medicale.

În plus, Ordonanța de Urgență aprobată marți introduce și măsuri suplimentare de control, „astfel încât angajatorii pot sesiza direct Ministerul Sănătății sau Casa de Asigurări de Sănătate, printr-un mecanism clar, cu privire la angajații care abuzează de concediile medicale”, a mai spus ministrul.