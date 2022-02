Cum ajută Elon Musk în criza din Ucraina în timpul războiului declanșat de Rusia. Magnatul și-a oferit imediat sprijinul

Din dorința de a pune capăt atacului cibernetic declanșat de Rusia după inițierea atacului asupra Ucrainei, vice prim ministrul Ucrainei a făcut un apel disperat la cel care e cel mai în măsură să ajute în vremuri de restriște pe partea de tehologie, și anume Elon Musk.

Într-un mesaj pe Twitter, Mykhailo a scris:

“@elonmusk, în timp ce tu încerci să conolizezi Marte – Rusia încearcă să ocupe Ucraina! În timp ce rachetele tale aterizează cu succes din spațiu, rachetele rusești atacă civilii ucrainiei. Te rugăm să oferi Ucrainei stații Starlink și să te adresezi rușilor”.

Elon Musk nu a stat pe gânduri și a interceptat imediat mesajul lui Mykhailo, răspunzând printr-un mesaj pe Twitter.

“Serviciul Starlink este acum activ în Ucraina. Mai multe terminale vor fi puse în funcțiune”.

