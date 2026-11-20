Rusia și SUA dețin cele mai multe arme nucleare din lume în 2026. Câte focoase are fiecare țară și ce declarație au făcut Trump, Putin și Xi Jinping despre războiul nuclear.

Cine deține cele mai multe arme nucleare din lume în 2026 | Profimediaimages.ro

Lumea are în continuare un arsenal nuclear impresionant, iar cele mai multe arme se află în mâinile Rusiei și Statelor Unite. Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), nouă state dețin împreună aproximativ 12.187 de focoase nucleare, conform estimărilor din ianuarie 2026.

În acest context, Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au făcut o declarație comună după o întâlnire istorică. Cei trei lideri au transmis că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată.

Câte arme nucleare există în lume în 2026

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), la începutul anului 2026, cele nouă state care dețin arme nucleare aveau împreună aproximativ 12.187 de focoase.

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Cifra este îngrijorătoare, mai ales în contextul tensiunilor internaționale și al conflictelor dintre marile puteri.

Totuși, nu toate aceste arme sunt pregătite pentru utilizare. Dintre cele 12.187 de focoase, aproximativ 9.745 se aflau în stocurile militare și puteau fi folosite. Alte 4.012 erau desfășurate pe rachete și aeronave, iar restul se aflau în depozite militare.

SIPRI atrage atenția că statele care dețin arme nucleare continuă să își modernizeze arsenalele. Unele dintre ele au introdus și noi sisteme de transport pentru aceste arme.

Potrivit cercetătorilor, riscul unei escaladări nucleare este în creștere, pe fondul tensiunilor geopolitice și al slăbirii acordurilor internaționale privind controlul armamentului.

Topul țărilor care dețin cele mai multe arme nucleare

Rusia se află pe primul loc în clasamentul mondial, urmată de Statele Unite. Împreună, cele două țări dețin aproximativ 86% din totalul focoaselor nucleare existente la nivel mondial.

Iată cum arată clasamentul celor nouă state nucleare, potrivit estimărilor pentru ianuarie 2026:

1 Rusia - 5.420

2 Statele Unite - 5.042

3 China - 620

4 Franța - 370

5 Marea Britanie - 225

6 India - 190

7 Pakistan - 170

8 Israel - 90

9 Coreea de Nord - 60

Rusia are un avantaj numeric față de Statele Unite, cu aproximativ 378 de focoase în plus.

China ocupă locul al treilea, cu aproximativ 620 de focoase nucleare. Potrivit SIPRI, arsenalul chinez a crescut în ultimii ani și continuă să fie modernizat.

Trump, Putin și Xi Jinping au făcut o declarație comună despre războiul nuclear

În timp ce arsenalele nucleare continuă să reprezinte o preocupare pentru securitatea mondială, liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei au transmis un mesaj comun.

Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit pe 19 noiembrie 2026, în orașul Shenzhen din China. Întâlnirea a fost una istorică, fiind prima reuniune trilaterală de acest fel între cei trei lideri.

La finalul discuțiilor, aceștia au publicat o declarație comună privind securitatea internațională și relațiile dintre marile puteri.

În documentul publicat de Casa Albă apare următoarea formulare:

„Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

Liderii au anunțat și că cele trei state vor purta discuții pentru reducerea riscurilor nucleare și prevenirea răspândirii armelor de acest tip.

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