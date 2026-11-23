Un râu din Turcia s-a colorat în roșu pe 21 noiembrie 2026. Localnicii au alertat autoritățile, iar echipele au făcut verificări, inclusiv cu drone. O fabrică privată de ceai a fost sancționată, după ce a evacuat necontrolat ape uzate în râu.

Pe 21 noiembrie 2026, apa pârâului Değirmendere, care traversează zona centrală a orașului Rize și se varsă în Marea Neagră, s-a colorat în roșu. Imaginile au devenit virale și au stârnit îngrijorare. Au fost efectuate mai multe controale în zonă, iar o firmă privată de ceai a fost amendată.

Apa s-a colorat în roșu aprins

Apa și-a schimbat culoarea în jurul prânzului, pe 21 noiembrie, fenomen observat de localnici și trecători. Oamenii au filmat totul și au anunțat autoritățile, care au efectuat verificări în zonă, inclusiv cu o dronă.

La acțiuni au participat doi inspectori de mediu, un inginer de mediu și au descoperit o fabrică privată de ceai care evacua ape uzate necontrolate în pârâu, potrivit haber7.com.

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Au fost prelevate probe de apă

Compania a primit o amendă și au fost prelevate probe de apă care urmează să fie analizate într-un laborator de mediu.

După evaluarea rezultatelor, autoritățile au anunțat că vor decide dacă este nevoie sau nu de alte sancțiuni. Momentan, nu se știe dacă râul s-a colorat în roșu din cauza faptului că fabrica privată de ceai a evacuat necontrolat ape uzate.

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