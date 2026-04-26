Focuri de armă la Casa Albă. Momentul în care Donald Trump a fost evacuat de urgență de agenții Secret Service. Cine e suspectul

Președintele SUA, Donald Trump, a fost evacuat în siguranță de la Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă după ce s-au auzit focuri de armă la locul evenimentului. Suspectul a fost reținut de autorități

Momentul în care Donald Trump e evacuat după focurile de armă de la Casa Albă

Președintele și Prima Doamnă, Melania Trump, păreau să fie în mijlocul unei conversații la Washington Hilton când au fost întrerupți de agitație. S-au auzit bubuituri puternice, iar apoi mai mulți membri ai Serviciului Secret l-au escortat pe președinte în afara locației, strigând „stați jos, stați jos”.

Președintele, prima doamnă și toate celelalte persoane aflate sub protecție sunt în siguranță, a transmis ulterior Serviciul Secret, după ce au fost trase mai multe focuri de armă.

Un agent al Serviciilor Secrete a fost împușcat la cina corespondenților Casei Albe

După atac, Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat de la o distanţă foarte mică în timpul incidentului, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ.

„Tocmai am vorbit cu agentul, şi se simte foarte bine. „Este foarte optimist, i-am spus că îl iubim şi îl respectăm, iar el este un om foarte mândru. De aceea trebuie să avem o sală de bal la Casa Albă, cu mai multă protecţie”, a spus președintele SUA.

După ce Autorităţile l-au identificat pe suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, potrivit mai multor reprezentanţi ai forţelor de ordine, citaţi de CNN.

Cine este suspectul reținut de autorități

Aflat la Casa Albă după ce a fost scos în grabă de pe scenă în timpul dineului corespondenţilor de la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a declarat că un suspect "înarmat cu mai multe arme" a forțat un punct de control de securitate înainte ca focurile de armă să fie trase la evenimentul White House Correspondents’ Dinner, desfășurat în această seară la Washington, DC, potrivit observatornews.ro.

Bărbatul a fost „imobilizat de câţiva membri foarte curajoşi ai Serviciului Secret”, a spus Trump, descriindu-l pe agresor drept ”un om foarte bolnav”.

Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. Suspectul, aflat acum în custodia autorităților, va fi acuzat de folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni violente și de agresarea unui ofițer federal cu o armă periculoasă, a declarat procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro.