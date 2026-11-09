Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia! Șase morți și mai mulți muncitori prinși sub dărâmături. Ce s-a întâmplat

Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia! Șase persoane au murit, iar mai mulți muncitori ar fi rămas prinși sub dărâmături. Salvatorii intervin de urgență.

Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia! Șase morți și mai mulți muncitori prinși sub dărâmături | Profimediaimages.ro

O explozie puternică produsă la o fabrică din Turcia s-a soldat cu o tragedie. Șase persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți muncitori ar fi rămas prinși sub dărâmături. Echipele de salvare au intervenit de urgență pentru a căuta eventuali supraviețuitori.

Explozie devastatoare la o fabrică din Turcia! Șase morți și opt persoane dispărute, după ce o macara s-a prăbușit într-un cuptor cu oțel topit

O tragedie a avut loc luni, la o fabrică de fier și oțel din Turcia. O explozie urmată de un incendiu puternic s-a soldat cu cel puțin șase morți și 13 răniți. Alte opt persoane sunt date dispărute și ar putea fi prinse sub dărâmături. Echipele de salvare intervin la fața locului pentru a ajunge la victime.

Incidentul s-a produs la fabrica Habas, din districtul Aliaga, provincia Izmir. Potrivit informațiilor transmise de autorități, explozia a avut loc în jurul prânzului, în timp ce muncitorii turnau oțel lichid, scrie news.sky.com.

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Opt muncitori, căutați sub dărâmături

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Opt persoane sunt în continuare date dispărute, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă la ele printre resturile rezultate în urma exploziei.

Ministrul de Interne al Turciei, Mustafa Ciftci, a anunțat că pompierii și echipele de căutare și salvare au fost mobilizate și acționează pentru a gestiona situația.

Oficialul a transmis că persoanele rănite au fost transportate la spitale, iar starea lor de sănătate este atent monitorizată.

La rândul său, primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a precizat că numărul exact al victimelor va putea fi stabilit abia după îndepărtarea dărâmăturilor.

Reprezentanții prefecturii din Izmir au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Deocamdată, intervenția salvatorilor continuă, iar autoritățile încearcă să afle dacă mai există persoane blocate în zona afectată de explozie.

Tragedia are loc în aceeași zi în care lideri internaționali și activiști de mediu s-au reunit în Antalya, pentru prima zi a summitului climatic COP31, organizat pe coasta mediteraneană a Turciei.

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